Violeta: "Es increíble el cariño con el que se recuerda a mi padre"

El corazón de José Luis Violeta dejó de latir el pasado 5 de mayo. Sin embargo, su figura y su recuerdo permanecen muy vivos entre el zaragocismo. Así volvió a quedar demostrado este domingo en los prolegómenos del partido ante el Oviedo, cuando el León de Torrero recibió la Medalla de Oro a título póstumo del Ayuntamiento de Zaragoza. “Siempre es muy bonito y muy emotivo recibir el cariño de todo el zaragocismo. Toda mi familia estuvimos muy emocionados, especialmente mi madre”, reconocía este lunes José Luis, hijo del exfutbolista.

Acompañado de su hija, Julia, José Luis recibió de manos del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la máxima distinción de la ciudad. Fue un acto breve pero muy emotivo, que arrancó los aplausos de los miles de aficionados que asistieron al estadio. “Da la sensación de que el cariño es eterno. Es increíble que después de tantísimos años retirado se recuerde tanto a mi padre. Toda la afición le quiere un montón y eso es algo por lo que siempre voy a estar agradecido”, explica Violeta.

Ya sobre el césped, donde también estuvo el director general del club, Raúl Sanllehí, los futbolistas de ambos equipos se sumaron a la atronadora ovación que brindó La Romareda al León de Torrero. Minutos antes de comenzar el encuentro, en el palco del estadio, todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza estuvieron también arropando a la familia de Violeta. “Además de mi madre y mi hija, estuvo también mi hermana con sus hijos. Fue muy bonito. Como mi padre era muy humilde, muy sencillo, no le daba importancia a estas cosas. Ahora nos estamos dando cuenta, sobre todo lo más pequeños, de donde llegó como futbolista y como persona”, considera.

A Violeta hijo no le tiembla la voz para hablar del estadio donde tantas tardes de gloria regaló su padre. “Pisé La Romareda con cuatro años. Mi padre me llevaba a los entrenamientos y me dejaban ahí jugando con un balón. Para mí, este campo es el escenario más bonito que hay”, sentencia con seguridad.