Iván Azón ya está aquí. Y La Romareda lo agradece. El canterano ha debutado esta temporada al disputar sus primeros minutos ante el Sporting de Gijón. Ha salido en el minuto 82 para aportar lo que sabe, lucha, empuje y ganas. No hubo tiempo para el gol.

La tediosa lesión en su rodilla izquierda hace ya un mes y medio ha privado a Juan Carlos Carcedo de la que en pretemporada era su principal -y casi único- argumento ante el gol. Hubo que esperar, pero el riojano encontró en Simeone quien asumiera ese papel de ejecutor ante la portería contraria. Pero el estadio municipal echaba en falta a su Azón. Esta noche ha vuelto. La lesión es historia, ahora falta coger el ritmo perdido.

Iván Azón ha entrado al campo a falta de 8 minutos para el 90. Ha sustituido a Guiliano Simeone, exhausto después de un partido, otro más, en el que se ha vaciado por completo. Esta vez sin el premio que sí encontró en los dos anteriores. Entró Azón y se cayó el campo. Peleó por arriba, como siempre, como le gusta, en su primer balón. Lo ganó.

No le dio el partido para mucho más. Fueron minutos de repliegue blanquillo, de un rival que buscaba el empate y de un Zaragoza que no conseguía dormir el balón. El equipo no llevó balones al joven delantero para que pudiera retenerlos. Tan solo intentó acunar uno en la esquina derecha del ataque. Se llevó el balón al córner, junto al banderín, y se dejó el alma para tratar de retenerlo, en una jugada tan vieja como generalmente poco eficaz. Probó luego de lejos también Azón, pero se precipitó en el disparo. Tiempo al tiempo.

El partido deja la gran noticia de la primera victoria en casa. Del segundo triunfo consecutivo, en una categoría en la que sumar de tres en tres, y de tres en tres otra vez, es muy complicado. Pero la otra buena nueva es la vuelta de Azón. El nuevo 9 del Zaragoza, que en realidad es el de siempre, ya está aquí.