Iván Azón, casi descartado para recibir al Levante

Bici y piscina. Iván Azón continúa con su terapia rehabilitadora. Este miércoles tampoco se entrenó con el núcleo central de la primera plantilla a las órdenes de Juan Carlos Carcedo. Salvo un viraje radical en la evolución de la gran referencia ofensiva aragonesa, el Real Zaragoza no podrá contar con su ariete para derribar este sábado al Levante, uno de los grandes favoritos de la Segunda División que acaba de nacer.

Oficialmente, ayer se cumplieron 11 días de lesión del joven delantero zaragocista. Iván Azón ya no embarcó a primera hora del domingo día 7 rumbo a Gerona. Le dolía la rodilla izquierda. Un golpe que pudo haber llegado en los últimos entrenamientos o incluso en el encuentro disputado ante el Betis en Málaga el día 3 de agosto, en el test de referencia de la pretemporada zaragocista. El caso es que hasta el día 7 no se encendieron las alarmas cuando el Real Zaragoza zarpó hacia Gerona sin su goleador.

Iván Azón no se ejercitó con el colectivo central de la plantilla durante la pasada semana y no viajó a Las Palmas de Gran Canaria, donde se inició el curso con el mejor resultado posible que se puede obtener cuando no se mete gol: un empate a nada que valió un punto. Las previsiones iniciales subrayaban la fecha del día 20 como probable regreso, en el estreno de la temporada en La Romareda ante el Levante. A poco más de 48 horas de la cita, las opciones de hacer posible el probable regreso son escasísimas. De hecho, antes del penúltimo entrenamiento anterior al careo con el potente conjunto granota, fijado para hoy, el futbolista apenas se ha puesto las botas de tacos. Iván Azón continúa con su trabajo de rehabilitación. Mucha bici y mucha piscina. Deportes para el verano, pero no para el verano futbolístico.

Esperando cuadrar presupuestos, techos de gasto y agendas de fichajes, mientras el Real Zaragoza anhela la contratación de un delantero que ayude a Iván Azón, Juan Carlos Carcedo no podrá contar ni con el ayudante ni con el propio Iván Azón ante el Levante. El técnico tendrá que dibujar una nueva alineación con Juanjo Narváez como referente ofensivo, aguardando la llegada de la segunda línea (Bermejo, Vada y Puche) o intentando encontrar algo en el banquillo (Mollejo y Giuliano Simeone). Esa estrategia tejió en Las Palmas. Sirvió de muy poco arriba, aunque Cristian Álvarez fue factor para sumar en el arranque liguero.

Las dificultades se antojan semejantes pasado mañana ante el Levante, plantel de lujo en la competición. Muchas dificultades. Tantas como intentar abrir una lata sin el abrelatas... Se requerirá un enorme esfuerzo global y mucho acierto para hacerlo. El Real Zaragoza se volverá a encomendar a Narváez, delantero que estuvo en la rampa de salida hasta en este mismo verano, y que viene de hacer apenas dos goles en el pasado curso. Iván Azón, por su parte, ya había demostrado en la pretemporada que se encontraba en gran forma, firmando tres goles en los ensayos de verano.

Esta tendencia confirmaba los registros alcanzados en el pasado ejercicio liguero, cuando logró siete goles absolutamente decisivos en la supervivencia del conjunto aragonés en Segunda. Porque todos sus tantos sirvieron para sumar uno o tres puntos, salvo su primer gol, el que anotó en el campo del Leganés (2-1). Con todos los demás chicharros de Iván Azón, el Zaragoza rascó algo o todo. El de mayor belleza, el que plasmó todo el potencial que atesora el ariete, lo rubricó en Gijón, con un gol de delantero centro puro en el minuto 96 que valió los tres puntos (1-2) en el feudo del Sporting.

También fue determinante el gol que abrochó la victoria ante el Almería (2-0), otro tanto de auténtico palomero. Igualmente fue vital ante el Fuenlabrada (2-1). Y para replegar un puntito ante el Amorebieta (1-1). Y en el derbi ante el Huesca en El Alcoraz (1-1). Y en el encuentro que clausuraba la temporada, en Atocha (1-2). Y... Todo esto es y representa Iván Azón en el Real Zaragoza, la referencia ofensiva que tiene prácticamente imposible arrancar la temporada el próximo sábado con el equipo del león rampante.