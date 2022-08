Lluís López: "Estamos preparados para el inicio de liga"

La hora de la verdad se acerca. Falta menos de una semana para que dé comienzo la liga y los futbolistas son conscientes de que el equipo que este domingo se mida al Girona será, a buen seguro, muy similar al del estreno oficial frente a Las Palmas.

Lluís López fue este sábado el encargado de evaluar esas sensaciones previas al último ensayo, asegurando que se siente “preparado” para el inicio de una competición en la que el Real Zaragoza, una vez más, se marca como objetivo el regreso a Primera División.

“Aquí sabemos la ciudad a la que representamos y la afición que tenemos detrás. El club no está donde merece, tiene que estar en otro lugar, y vamos a pelear para poder estar todos contentos y satisfechos por la temporada que hagamos”, explicó el defensor catalán, en la recta final de una pretemporada que ha sido “dura” en cuanto a carga física.

“Ha sido un periodo de carga de trabajo en el equipo ha tenido que trabajar para ganar fuerza, resistencia… ciertos aspectos físicos que es bueno mejorarlos ahora. Toca eso y el equipo ha respondido bien, ha trabajado muy bien y en los partidos se ha mostrado fuerte y con capacidad de reaccionar ante las adversidades”, añadió López, remarcando que el Real Zaragoza “siempre quiere ir a ganar y nunca se rinde”.

En ese sentido, el zaguero recordó que, a lo largo de la pretemporada, el bloque ha sido capaz reponerse de resultados complicados. “En estos partidos hemos podido ver que, a pesar de algún resultado negativo, el equipo ha seguido peleando por llevarse victorias. Nos quedamos con las buenas sensaciones en el campo, al final la pretemporada sirve para eso, para ir cogiendo ritmo, nociones con el balón. En mi opinión, la valoración es muy positiva para el equipo”, valoró, antes de incidir en las aspectos a mejorar.

“El míster tiene los conceptos muy claros y el equipo los absorbe bien. Es importante encajar pocos goles, presionar alto, ser protagonistas con el balón, hacer una buena presión tras pérdida... Después, a partir de estos automatismos, el equipo intentará ganar el máximo de partidos posibles y estar en la zona alta de la clasificación”, adelantó López, para después incidir en la parte positiva de presionar alto.

“Si comparamos las veces que recuperamos el balón presionando arriba y las que nos pueden hacer un gol creo que es más positivo que negativo. Corres ese riesgo, lógicamente, pero el beneficio que le sacas a hacer una presión alta es mucho mayor al que puedes tener en contra”, apuntó.

Por último, se refirió a su situación particular. “Estoy con mucha ilusión, muy a gusto aquí con los compañeros, con el equipo, y me he adaptado bien a la ciudad. Esta es una nueva oportunidad para todos, con un entrenador nuevo, y todos empezamos de cero”, completó.