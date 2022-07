El capitán y su actitud ante su 12ª temporada en el Real Zaragoza

Alberto Zapater acaba de iniciar la pretemporada de la que será su 12ª temporada como profesional del Real Zaragoza. Debutó siendo juvenil, con 18 años, en 2004, por iniciativa de Víctor Muñoz desde el banquillo. Su primera época abarcó hasta 2009, cinco años en plenitud y con un crecimiento constante. El club decidió traspasarlo entonces, rumbo al Genoa italiano. El de Ejea de los Caballeros vivió un periplo largo fuera de España, con otro paso posterior por el Sporting de Lisboa de Portugal y una larga estancia de un lustro en Rusia, en el Lokomotiv Moscú, que lo mantuvo lejos de casa desde 2009 hasta 2016.

Regresó en ese punto de la vida Zapater al Real Zaragoza, después de un problema físico grave que, a la mayoría de futbolistas, los hubiese apartado del fútbol para siempre. La espalda, la ingle, la rodilla... una mezcla explosiva de dolores e impedimentos concatenados, uno a causa del otro, en una espiral de contratiempos que el jugador aragonés logró superar gracias a que aquel Zaragoza de 2016, necesitado de golpes de carisma en su travesía del desierto de Segunda, le dió un espacio (junto a otro veterano de casa, Cani) por si resultaba de utilidad. Y hasta hoy mismo está durando la cuerda del ejeano.

Zapater ha hablado sobre sí mismo este 11 julio de 2022. Vestido de futbolista, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Este hecho habla por sí solo de lo logrado por el capitán en este largo tiempo. Encara su 7ª temporada tras su regreso, la 12ª en global como zaragocista.

"Podría decir que acometo esta temporada como la última... y parecería que ya me estoy retirando. Y la realidad es que la afronto con la sensación de que quiero ganarme un año más. Creo que es la mejor mentalidad posible", comenzó diciendo Zapater cuando se le pidió su valoración personal al concluir su contrato el próximo 30 de junio.

"Sigo teniendo el cosquilleo por entrenar, por empezar una nueva liga. Mientras esté esa llama, además de que el físico me acompañe, seguiré"

En su día, cuando Zapater tenía 33 años, el Real Zaragoza le dio a firmar una renovación por 5 temporadas, que ahora están ya en puerta de cumplirse (el jugador cumplirá los 38 el 12 de junio del año venidero). "Cuando el club y yo decidimos firmar 5 años de compromiso... yo creo que ni ellos ni yo pensábamos que íbamos a llegar hasta aquí. Fue un detalle, una muestra de cariño, de compromiso, de fidelidad por parte de ellos. Algo que es atípico en el mundo del fútbol. En parte me fastidia acabar porque, para según que ojos, puede parecer que lo que quiero es solo acabar ese contrato. Yo agradezco que quieran seguir contanto conmigo y que piensen que puedo seguir ayudando", explicó.

Alberto redondeó su respuesta así: "Sigo teniendo el cosquilleo por entrenar, por empezar una nueva liga. Mientras esté esa llama, además de que el físico me acompañe, seguiré. Me cuido al máximo e intento ayudar. El tiempo dirá".

Un fuerte dolor de espalda lo aparta del grupo

Zapater, motu proprio, reveló que está tocado de la espalda tras la primera tanda de entrenamientos de Carcedo. “Pensaba que me conocía. Y no es así. He tomado conciencia este verano, más que nunca, de los años que tengo. Los tiempos van cambiando. Ahora paso por una fase aguda de dolor en la espalda que está controlada y en dos días estará bien. Tengo muchas ganas de currar. La pretemporada es la vidilla de esto, aunque luego llegará la liga y serán los partidos cada 7 días los que te den la vida como jugador”, dijo en una fase de su alocución ante los medios de comunicación zaragozanos.

El capitán restó importancia a este problema puntual que lo tiene trabajando al margen del grupo desde el jueves: “Llevo unos días, día y medio en concreto, con un resentimiento en la espalda, fruto de mi situación personal. Me suele pasar cada verano al principio", dijo con naturalidad.