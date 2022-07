Zapater: "Carcedo está siendo cañero"

"Carcedo está siendo cañero", dijo este lunes Alberto Zapater, el capitán del Real Zaragoza, en la primera rueda de prensa de un futbolista en la recién nacida temporada 2022-23. El ejeano dejó varias pinceladas de lo que está siendo el nuevo equipo tras la primera semana de trabajo de precampaña, que tiene la Ciudad Deportiva como sede antes de viajar el próximo viernes a la concentración en Boltaña (Huesca).

Se refería así Zapater a la intensidad física de los entrenamientos del nuevo técnico blanquillo, el riojano Juan Carlos Carcedo. "Es un entrenador que tiene mucha experiencia, que aquí vive un paso muy importante en su carrera y que desde el primer día nos está transmitiendo mucha ilusión. Hay cambios y siempre se tiende a comparar. Está siendo todo diferente. Él lleva muchos años entrenando y creo que nos puede ayudar. La verdad es que... está siendo cañero. En esta primera semana, yo ya lo he sufrido", abundó más el '21' zaragocista en su descripción sobre el método básico de Carcedo en el ámbito de la preparación física.

"Nos han hecho una carga de trabajo que hace tiempo que no teníamos. Se está entrenando mucho y bien", apostilló el cincovillés para apuntalar lo que es el dato más relevante de los primeros cuatro días de ensayos de campo del Real Zaragoza bajo la nueva batuta de Carcedo, un entrenador para el que la preparación física es fundamental en el modelo de fútbol a desarrollar durante la liga.

La importancia de empezar bien la liga

Zapater ha visto pretemporadas e inicios de curso de todos los colores. Por eso ha valorado la enorme relevancia que tiene, después del primer mes de pretemporada, empezar la liga con buenas sensaciones y, con ellas, buenos resultados.

"Empezar bien, ayuda. Pero la Segunda División... todos sabemos lo larga que es. Hay equipos que empiezan arriba y luego se caen. Y al revés. Esto se trata de tener ilusión y creo que todos sabemos lo que es ponerse esta camiseta, la exigencia que esto supone. Ha venido una propiedad nueva. Hay cambios en el club. Todo el mundo, dirigentes, nosotros, la prensa, la afición... sabemos lo difícil que es la Segunda, que te pide ir poco a poco dentro de un camino que es muy largo. Pero sí que es verdad que, ojalá, logremos empezar bien, arriba en la clasificación, porque eso nos ayudaría mucho. No creo en la estadística, en eso de pensar que tras dos años malos ahora tocan otros buenos. Hay muchas otras variables y condicionantes que espero que salgan bien para que este sea nuestro año", razonó Zapater.

El capitán blanquillo también respondió a una pregunta sobre la sobrepoblada plantilla con la que ha empezado la era Carcedo, 28 futbolistas en los primeros entrenamientos de julio. "Tengo mi opinión pero intento no hablar de ella. Todos los que están aquí ahora son mis compañeros y no sé que pasará en cada caso. Yo me intento poner en la piel de cada uno de ellos, porque he atravesado por esas situaciones y sé que no es agradable lo que sucede en algunos de esos casos. Sé que puede haber cambios, porque sabemos cómo es el mundo del fútbol. Así que, los que se queden, seguro que sumarán para el equipo, lo mismo que los que vayan llegando en los próximos días", argumentó el de Ejea de los Caballeros.

De momento, nadie habla ni se precipita sobre la conformación de la plantilla que competirá cuando los partidos de liga asomen el próximo 12 de agosto. Zapater, con tiento, también esbozó algún primer matiz al respecto, señalando en concreto a la única incorporación nueva hecha hasta hoy por el Real Zaragoza como jugador de campo (al margen del portero Rebollo), el joven punta Giuliano Simeone: "Mi opinión primera es muy buena. Me gusta lo que veo. No me gusta hablar de los demás y creo que lo mejor es que la gente los vea y saque sus propias conclusiones. La mía es muy buena. Veo gente joven, ilusionada. A Giuliano (Simeone) se le ve desde el minuto 1 de cada entrenamiento...", aseveró el capitán.