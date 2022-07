El Real Zaragoza ya supera los 19.500 abonados para la temporada 2022-23

La afición del Real Zaragoza vuelve a responder con grandeza. Los seguidores blanquillos renuevan su compromiso, su respaldo y su fidelidad con el escudo del león rampante, y ya son más de 19.500 los socios abonados que ya tienen su carnet para la temporada 2022-2023. Esta cifra, anunciada este domingo por el club aragonés, contabiliza los domiciliados y las renovaciones presenciales, así como las altas y bajas gestionadas desde comienzo de la campaña, el pasado 23 de junio. El plazo continúa abierto y cualquier zaragocista que lo desee puede hacerse abonado de manera presencial, en las oficinas del club, en horario de lunes a viernes de 9.30 a 13.45, y de 17.00 a 19.45.

Este año, el club ha decidido mantener los precios para aquellos seguidores que renuevan un año más su fidelidad a la entidad, mientras que en el caso de las nuevas altas se incrementa el precio un 5%, excepto en el caso de los jubilados. El lema escogido para la campaña es ‘Lo mejor está por venir’. Una de las principales novedades de este año es que todos los trámites, tanto altas como renovaciones, también se pueden realizar a través de internet, sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la entidad.

Hay que recordar, además, que el 28 de julio el Real Zaragoza procederá a liberar las localidades de aquellos aficionados que no hayan renovado su abono. Es decir, a partir de ese día, la localidad cuyo carnet no haya sido dado de alta nuevamente podrá cambiar de dueño y pasar a un nuevo seguidor. Pasada esa fecha, la renovación del abono continuará vigente, pero la disponibilidad del asiento ya no estará garantizada.

Entre otros aspectos que también continúan vigente, cabe subrayar las múltiples ventajas para familias de socios. En el caso de aquellas cuyos dos progenitores sean abonados tendrán todos los pequeabonos y dos abonados infantiles completamente gratis. Para las familias monoparentales, si el progenitor es socio dispondrá de todos los pequeabonos de manera gratuita y un abono infantil a mitad de precio. Por último, las familias numerosas pueden adquirir gratis la totalidad de los pequeabonos y los abonos infantiles.

En el caso de Gol de Pie, la principal novedad será el acceso a esta zona a través del sistema de control biométrico (con huellas dactilares), siguiendo la normativa vigente. El club gestionará la toma de huellas para el citado control biométrico a través de un dispositivo especial en las taquillas de La Romareda.

También resulta novedoso la reformulación del carné de socio simpatizante, con el que se dispondrán de nuevas ventajas: acceso al área del socio online desde septiembre, prioridad en las ventas de entradas prioritarias para socios, prioridad en la distribución de entradas de zona visitante, cupón de 10 euros para la tienda oficial, etc.

Bajo el lema ‘Lo mejor está por venir’, el club quiere ha querido hacer referencia a la nueva etapa que se abre esta temporada, una vez que se ha producido el proceso de compraventa de la sociedad anónima deportiva y han entrado nuevos accionistas en el capital social del club, con el estadounidense Jorge Mas como líder del grupo de empresarios que asumen el reto de devolver al RealZaragoza a Primera.