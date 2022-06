Jorge Mas asume la presidencia del Real Zaragoza

La nueva era del Real Zaragoza -la primera en su historia bajo el manto de una propiedad internacional- arranca de modo oficial hoy con la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la que saldrá conformado el nuevo consejo de administración de la sociedad anónima deportiva, con la asunción de la presidencia del club por parte del estadounidense Jorge Mas.

La junta comenzará, en primera convocatoria, a las 10.00 en el salón de plenos de la Cámara de Comercio de Zaragoza, y en su orden del día constan dos puntos principales: la ratificación, reelección y nombramiento de consejeros y, sobre todo, la aprobación del aumento de capital social por compensación de créditos de un valor de 14,6 millones de euros. De esta manera, dicho capital pasará a ser de 20,9 millones de euros. La nueva propiedad tendrá el 97,5% de ese capital social y los accionistas minoritarios se quedarán así con un 2,5%.

No estará presencialmente en una junta en la que no tendrán acceso los medios de comunicación el nuevo presidente Jorge Mas. Según informó el club, el empresario no podrá asistir como era su intención debido a la graduación de su hija en Londres. Sin margen de tiempo para enlazar ambas cuestiones, Jorge Mas participará en la junta de forma telemática. También lo harán a distancia, por videoconferencia, ya que tampoco estarán hoy en la Cámara de Comercio, otros tres de los nuevos consejeros: Mariano Aguilar, Emilio Cruz y Laurence Cook. Sí que estará el colombiano Gustavo Serpa, hombre de confianza del inversor Jospeh Oughourlian de quien es socio, entre otros negocios, en la propiedad del club Millonarios y quien ya acompañó a Jorge Mas en su primera visita a Zaragoza hace un mes. También estará presente en la junta Juan Forcén, quien permanece como consejero del club aragonés. Como se señaló en su momento, la continuidad de Forcén obedece a un deseo expreso de Jorge Mas, que ha entendido que es fundamental mantener un vínculo conocido y estrecho con el entramado empresarial, social y político de la ciudad y de la Comunidad.

En la junta que se celebra hoy, quedarán aprobados y ratificados estos nombramientos, efectuados por la fórmula de la cooptación, un sistema que permite cubrir las vacantes producidas en un consejo de administración durante el tiempo en el que los consejeros fueron nombrados. Los nuevos miembros ocupan así las salidas, primero, de Christian Lapetra como presidente, y, después, de Luis Blasco, Fernando Sainz de Varanda, Juan Uguet y Fernando de Yarza-López Madrazo tras la compra de acciones de la nueva propiedad.

El consejo, de este modo, se compondrá de seis miembros: Jorge Mas como presidente, además de los consejeros Luis Forcén, Gustavo Serpa, Mariano Aguilar, Emilio Cruz y Laurence Cook.

Está prevista también la presencia en la junta del director general Raúl Sanllehí y del director financiero Mariano Aured. Ambos llevarán el peso ejecutivo de la SAD como apoderados mancomunados, una figura administrativa con la que también han sido nombrados Mariano Aguilar y Juan Forcén y que les faculta, a los cuatro, a ejercer los poderes de la sociedad, aunque con las firmas de todos ellos.

La importante inyección de liquidez -14,6 millones de euros- que va a experimentar el Real Zaragoza se destinará, sobre todo, a reducir la deuda viva de la sociedad, si bien esta medida, como adelantó en su momento Raúl Sanllehí, nuevo director general, no se traducirá en una ampliación significativa del techo de gasto en la plantilla. Será, en cualquier caso, la comisión de control económico de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), organismo que preside Javier Tebas, la que fije el importe exacto del incremento del gasto corriente que puede llevar a cabo el club.