El saludo de Carcedo a la afición del Real Zaragoza: "Nos espera un reto muy ilusionante"

A la espera de su puesta de largo oficial, que tiene lugar este miércoles a las 12.00 en La Romareda, Juan Carlos Carcedo ya ha lanzado un primer mensaje a su nueva afición. Sobre el césped del estadio zaragozano, el técnico riojano ha saludado a la hinchada a través de un pequeño vídeo que ha publicado el club en sus redes sociales.

“Hola soy Juan Carlos Carcedo, me gustaría saludar a toda la familia zaragocista. Nos espera por delante un reto muy ilusionante y quería agradecer todas las muestras de apoyo. Aúpa Zaragoza”, dice el nuevo entrenador, cuyo fichaje se hizo oficial el martes por la tarde.

El técnico, de 48 años, aterriza en la capital aragonesa después de dirigir al Ibiza, conjunto con el que ascendió a Segunda División en su primera y única experiencia como primer entrenador en un banquillo. Junto a él, llegan también Sebastián Corona, exjugador de la SD Huesca, que realizará las funciones de segundo entrenador, mientras que el preparador físico será Sergio Domínguez.

Carcedo llega para reemplazar a Juan Ignacio Martínez en el banquillo de La Romareda, después de que el valenciano abandonase la disciplina aragonesa el pasado lunes. Lo hizo, además, con una sentida carta de agradecimiento en la que se despidió del club y de su multitudinaria afición.

“He tenido el orgullo impagable de dirigir a un equipo de prestigio internacional. Este tiempo va a ser muy difícil de superar en lo profesional, e imposible en lo personal. Conservaré por siempre el recuerdo cariñoso de todos cuantos trabajan en ese club, de quienes me dieron la oportunidad de entrenar a ese gran conjunto y que me han hecho la vida mucho más fácil”, escribió el preparador valenciano.