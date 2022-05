Enrique Porta: "Metía goles como churros... y me monté una churrería"

El Trofeo Pichichi entroniza al máximo goleador de la Primera División de España. Por extensión mimética, se usa para referirse al máximo goleador de una competición. Recibe el nombre en honor a Pichichi (Rafael Moreno Aranzadi, 1892-1922), jugador del Athletic de Bilbao y consumado goleador en los años 1910 y 1920. En toda la historia, solo un aragonés ha conquistado dicho trofeo: Enrique Porta, que en el curso 1971-72 anotó 20 goles con el Granada.

Benzema, Messi, Cristiano… Y antes, Hugo Sánchez y Quini. Y mucho antes, Di Stéfano y Zarra… Y también, Enrique Porta.

De eso hace mucho tiempo...

El domingo día 29 lo van a festejar en Villanueva de Gállego.

Que reconozcan mi trayectoria en mi pueblo es maravilloso. El campo de fútbol lleva mi nombre, y allí me siento querido. Allí también comencé a jugar.

Y a meter goles…

Con 14 años, ya jugaba por la mañana con los juveniles y por la tarde con el primer equipo.

Pero jugar dos partidos el mismo día es alineación indebida…

En esos tiempos no había alineaciones indebidas. He llegado a jugar hasta tres partidos en un mismo día. Tenía facilidad para hacer goles y me fichó el Huesca. Recuerdo que una temporada marqué 34 goles, siendo el máximo goleador de Primera, Segunda y Tercera en España.

Y le fichó el Granada…

Antes me quiso el Real Zaragoza. Pero vino el hermano de Candi (presidente del Granada) y me firmó para el ‘Graná’.

Y allí tocó el cielo.

Y eso que no comencé jugando. Pero Candi confiaba en mí y me renovó. Llegó Joseíto, me puso y empecé a meter goles.

Gol, gol y otro gol.

Debuté contra el Sporting de Gijón de Quini, y marqué el gol de la victoria. Después le hice tres a Irazusta, portero del Sabadell y gran amigo, que luego vino al Zaragoza. Fue especialísimo el 2-0 al Barça. Mi padre vino a verme haciendo 12 horas de viaje. Metí los dos goles y todo el estadio de Los Cármenes coreó mi nombre. También le marqué al Real Madrid el último gol que hacía los 20.

Mucho mérito, ese Pichichi con el Granada.

Era un delantero atípico, no muy alto, y solo manejaba la derecha; pero con gol. Tuve suerte con las lesiones: el de la nariz fue el único hueso que me rompí, y fue un compañero en un entrenamiento. La muleta que llevo es por las piernas, de estar de pie trabajando en la churrería de mi propiedad.

Con los churros iremos después. Sus tiempos fueron los de Amancio, Luis Aragonés, Gárate, Reixach, Quini…

Grandes jugadores. Recuerdo que ‘Marca’ nos juntó en San Mamés en una foto en la que también posaron Puskas, Di Stéfano, Hugo Sánchez… A mí me ayudaron mucho los compañeros. La alineación la siguen recordando en Granada, club al que quiero y donde me sentí y me siento querido.

Después regresó a Zaragoza.

Sí. Y después, al Tarrasa, hasta acabar en el Huesca. En Tarrasa cobré la ficha más alta de mi vida.

¿Y el mejor fichaje de su vida?

El día que me casé con mi mujer, Pilar, una chica de mi pueblo, Villanueva de Gállego.

Pero los pichichis de ahora, los Benzema, Cristiano, no dejan de posar en revistas con modelos…

Pues yo, con Pilar. Con ella tuve cuatro hijos (Enrique, Jesús, Pilar y Jorge), y ahora, cuando necesito apoyarme en esta muleta para andar hasta que me operen, ella me ayuda. La quiero mucho y ni a ella ni a mí se nos han caído nunca los anillos por trabajar. Después de ser pichichi, me levantaba a la seis de la mañana a trabajar.

Eso quería decirle. Tras retirarse, se montó una churrería en el centro de Zaragoza, en Goya.

La monté antes, en 1979.

¿Por qué una churrería?

Los amigos decían que metía goles como churros... (sonríe).

Muchos goles metía, ya lo creo.

Y de meter goles como churros, a montar una churrería. Ya llevamos más de 40 años abiertos.