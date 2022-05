Mas: "Este grupo de inversores creo que le puede ofrecer al Real Zaragoza algo verdaderamente único"

Jorge Mas Santos, principal referente y futuro presidente de la nueva propiedad del Real Zaragoza, expresó esta tarde de martes sus primeras impresiones una vez tomada posesión de la gestión de la SAD con el acto de la firma ante notario de toda la documentación de la compraventa del paquete mayoritario de las acciones (el 91 por ciento). Lo hizo en el césped del estadio de La Romareda, en una rápida comparecencia ante los medios de comunicación que lo apretado la agenda de la jornada redujo en tiempo y forma, pues no se trató de la rueda de prensa anunciada en un principio sino un canutazo de apenas ocho minutos en la bocana de vestuarios, entre los banquillos.

Mas comenzó con un discurso de presentación personal. "Estoy muy feliz por esta visita a Zaragoza con mi familia y en representación de un nuevo grupo de inversores. Agradezco al zaragocismo, a todos los habitantes de la ciudad y a las autoridades esta calurosa bienvenida que me han dado en el día de hoy. Sé que hay gran ilusión por nuestro proyecto, algo que comparto. Es algo importante, para nosotros, el hecho de venir a conocer personalmente lo que representa el Real Zaragoza para sus aficionados, no solo para Zaragoza sino para la región de Aragón. Son los valores del trabajo, del sacrificio, de un afán de superarse en la vida, que son los ideales que yo comparto en mi vida personal", comenzó remarcando el empresario estadounidense, de origen cubano, en prefecto español de Florida.

"Sé que hay gran ilusión por nuestro proyecto, algo que comparto. Es algo importante el hecho de venir a conocer lo que representa el Real Zaragoza para sus aficionados, no solo para Zaragoza sino para la región de Aragón"

Jorge Mas prosiguió: "Veo una gran oportunidad por nuestra parte para poder representar todos estos valores en este proyecto. Vamos a proveer trabajo, sacrificio y, al mismo tiempo, la ilusión de volver (a Primera). El Real Zaragoza tiene una gran historia. Y yo quiera que el presente y el futuro pudieran superar esa historia del Real Zaragoza, devolviendo a este equipo a la Primera División, a La Liga, para así poder en un futuro aspirar a competir en Europa, en puestos de Liga Europa o en Champions League. Me agrada el voto de confianza que tenemos, junto a Gustavo (Serpa) y Juan (Forcén) -también consejeros, que le flanqueaban ante los micrófonos- y a los demás inversores del grupo al que represento. Es un orgullo estar aquí", apuntó en su presentación.

El nuevo dirigente zaragocista, con la insignia del escudo del equipo en la solapa de su chaqueta, abundó en sus detalles. "Este grupo de inversores creo que le puede ofrecer al Real Zaragoza algo verdaderamente único en este mundo moderno del fútbol global", subrayó en lo que fue, sin duda, una de las frases de cabecera de su puesta de largo al frente de la SAD zaragozana.

"El Real Zaragoza tiene una gran historia. Y yo quiera que el presente y el futuro pudieran superar esa historia del Real Zaragoza, devolviendo a este equipo a la Primera División"

Mas fundamentó su rotunda aseveración de este modo: "Esto va a ser así junto con Joseph (refiriéndose al francés Oughourlian, otro consejero, hoy ausente) y Gustavo (Serpa), que representan a tres equipos, el Lens en Francia, el Millonarios en Colombia, un equipo en Italia (el Pádova), nosotros con el Inter de Miami en los Estados Unidos. Y sé que vamos a tener unos vínculos muy cercanos con otros clubes aquí en España, que tienen también representación (en el nuevo consejo). Esto va a ser un verdadero proyecto deportivo, que va liderar Raúl (Sanllehí), no solo en el apartado deportivo. Estamos muy embullados (cubanismo que quiere decir "entusiasmados") con este proyecto y es hora de trabajar. Quiero devolver la confianza que han puesto en mí los aficionados de Zaragoza. Vamos a trabajar arduamente para lograr las metas que todos queremos. Quisiera que pronto, ya esta próxima temporada, poder disfrutar del fútbol aquí con los aficionados de esta gran ciudad", indicó.

Ya en la recta final de su introducción personal, Jorge Mas Santos apuntó los últimos detalles relativos a su densa agenda. "Me marcho a Madrid ahora, pues esta noche tengo una cena con Javier Tebas para, expresamente, hablarle de nuestros planes con el Real Zaragoza de cara al futuro. No solamente para explicarle y ver cómo nosotros podemos aportar para la mejoría de La Liga y, además, del propio Real Zaragoza. He tenido la oportunidad hoy de reunirme con las autoridades locales; de ir a pedirle bendiciones a la Virgen del Pilar, algo que para mí, como hombre creyente y de fe, es un paso importante reconocer la importancia que tiene la Virgen para todos los zaragozanos; he tenido también la oportunidad de reunirme con todos los empleados del club; de ir al Centro Deportivo (la Ciudad Deportiva); y por ello es para mí un día extremadamente fructífero y el comienzo de una relación de corazón con mis nuevos amigos y hermanos ciudadanos de Zaragoza", dijo.

Como apostilla, quiso poner en alto valor su presencia personal en Zaragoza en este día tan señalado del cambio de poderes al frente de la SAD. "Quiero transmitirles las gracias a todos con los que he mantenido contacto en este día. Para mí hubiersa sido bastante fácil mandar un representante para firmar los documentos y papeles, algo que nos ha llevado horas. Pero, como siempre, yo quería dar mi calor humano y mi compromiso directamente a todo el mundo aquí en Zaragoza", concluyó Mas en el acto en el que el zaragocismo ya le puso voz y talante a su nuevo ejecutivo de referencia en la SAD.