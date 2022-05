El Real Zaragoza echa la red en el Villarreal

El Real Zaragoza ha trasladado al Villarreal su interés en la disponibilidad de varios jugadores de su primera plantilla cedidos en otros equipos esta temporada y de algunos de los futbolistas más destacados de su equipo filial, aspirante aún al ascenso a Segunda División tras su formidable campaña en el grupo II de la Primera RFEF.

Dentro de la ronda de aproximación y contactos con diferentes clubes y agentes que ha emprendido en las últimas semanas; Raúl Sanllehí, próximo director general de la SAD aragonesa, se ha dirigido a los dirigentes del club presidido por Fernando Roig para valorar las posibilidades del Real Zaragoza como destino de varios futbolista atractivos de la estructura del Submarino Amarillo.

De este modo, el Real Zaragoza se ha posicionado, para la incorporación, de cara a la próxima temporada, de algunos de los jugadores retornados de cesión que no vuelvan a tener sitio en la primera plantilla castellonense la próxima campaña o de futbolistas destacados este curso en el filial que no vayan a continuar en la estructura del club si no se consuma el ascenso a Segunda División.

Dentro de este segundo grupo, destaca, sobre todo, el delantero Arana, además del extremo Nicolás Jackson, el medio Sergio Lozano o el defensa central Adrián de la Fuente ‘Dela’. Del primer grupo, nombres sobre la mesa son los mediapuntas Álex Baena e Iván Martín, ambos cedidos esta temporada en el Girona, el extremo francés Haissem Hassam, prestado en el Mirandés, o Fer Niño, ariete que retornará en junio al Villarreal tras su temporada en el Mallorca. También se encuentra a préstamo en el Royale Union Saint Gilloise belga el zaragozano Álex Millán.

La ‘operación Villarreal’ emprendida por el Real Zaragoza tiene en Álex Baena e Iván Martín los dos principales nombres, aunque el primero, de 20 años, tiene muchas opciones de quedarse en el primer equipo tras su sobresaliente temporada en el Girona y su salida otra vez a Segunda es poco factible.

Más accesible se intuye el caso de Iván Martín, volante ofensivo de 23 años -puede jugar por dentro o adaptado a cualquiera de las dos bandas- que en la primera vuelta apenas tuvo oportunidades en Primera en el Alavés y que en la segunda está intentando en el Girona recuperar el elevado nivel exhibido la pasada campaña en su cesión en el Mirandés.

Por su parte, Haissem Hassam, ambivalente extremo francés de 20 años, no ha terminado de afianzarse este año en el Mirandés fruto de su irregularidad, aunque se ha revelado como un especialista en el regate, uno de los jugadores con más desborde de la temporada en Segunda.

Para la delantera, el mercado del Villarreal ofrece como atacantes de mayor bagaje y caché a Fer Niño, de 21 años con apenas participación este año en su cesión al Mallorca en Primera (dos goles marcados), y a Álex Millán, zaragozano de 22 años, de irregular paso este curso en Bélgica, con dos cesiones, al Círculo de Brujas y el Union Saint Gilloise, aunque el ariete más sugerente de la estructura del Villarreal está despuntando este curso en el filial: el canario Juan Carlos Arana, de 22 años, autor de 16 goles, tercer máximo artillero entre los 40 equipos de la Primera RFEF. Es un punta de área, muy astuto e incisivo, una de las revelaciones del curso en la tercera categoría del fútbol español.

Un filial pendiente de ascenso a Segunda

En ese Villarreal B que aún aspira al ascenso directo –se lo juega con el Andorra–, también están brillando el extremo derecho senegalés Nicolás Jackson, de 20 años, cedido el pasado curso en el Mirandés o el central y capitán Dela, de 23 años y formado en el Real Madrid. También sobresale en este filial Sergio Lozano, centrocampista ofensivo de 23 años, una demarcación en la que el Zaragoza presenta menos carencias en el punto de partida de la configuración de la próxima plantilla, en la que la prioridad son las posiciones ofensivas.

En la gestión que de estos jugadores haga el Villarreal dependerá en gran medida el desenlace que pueda tener el filial: si asciende, muchos de ellos tendrían continuidad en el proyecto de Segunda, pero si no es así, también por razones de edad –es un filial experto y ‘veterano’– al dejar de ser categoría sub 23, el club castellonense agilizará sus salidas.

Ante esa situación, ha comenzado a tomar posiciones el Real Zaragoza como destino preferente para los descartes del Villarreal.