Jim carga contra los horarios: "Es una falta de consideración al Real Zaragoza"

Eran las 11 de la noche cuando el Real Zaragoza terminó su antepenúltimo partido de la temporada el pasado lunes en Oviedo. Este jueves, menos de 60 horas después de recorrer los casi 600 kilómetros que separan la capital astur de Zaragoza, el técnico ha sido muy crítico para referirse al inminente duelo de este viernes en La Romareda (21.00), el último compromiso de su equipo este curso en su estadio, que traerá hasta orillas del Ebro al Lugo.

“No me gusta jugar el lunes y jugar el viernes. Es una falta de consideración al Real Zaragoza, pero como se aprovechan de esa audiencia…”, ha aseverado el preparador, visiblemente molesto. En una amplia e intensa comparecencia, el entrenador también se ha referido a los dos polémicos penaltis en contra que le señalaron a su equipo en el Carlos Tartiere.

“El VAR está para ayudar, no para confundir. Yo nunca me quejo de los árbitros, tengo el máximo respeto por su trabajo. De hecho, tengo la costumbre de hablar con alguno después del partido. El segundo penalti de Oviedo no es una jugada influyente en el juego”, ha zanjado Jim, que no quiere “quejarse” de esta herramienta ya que, a su juicio, “el VAR te quita y te da”.

“La norma de la mano tienen que dejarla muy clara, que se señalen las que sean influyentes. Sería bueno que invitaran a una representación de entrenadores, jugadores… y debatir. No todas las faltas dentro del área se pitan. Son muchos los debates que existen”, ha asegurado.

"Lasure tiene muchas posibilidades de jugar"

En lo puramente deportivo, Jim ha desvelado que Lasure, lateral izquierdo inédito este curso debido a un grave problema de salud, tiene “muchas posibilidades de jugar”. “De inicio, sobre la marcha… él está entrenando muy bien. Pondremos un once muy competitivo”, ha explicado el técnico, que también ha avanzado que podría realizar “algún cambio puntual” en el once titular respecto a la formación del pasado lunes.

“Tenemos que convertir La Romareda en un día feliz. Pido la misma actitud que el lunes, no podemos bajar ahora la guardia. Tenemos que competir a muerte y buscar la victoria en todo momento”, ha sentenciado.