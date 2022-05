Jaume Grau: "Lo último en lo que he pensado es en tenerlo que dejar"

Un susto, gordo, pero un susto. Jaume Grau desató este jueves su amplia sonrisa para hablar del episodio cardíaco que le ha tenido rodeado de incertidumbre desde que el pasado 11 de marzo el corazón le lanzó mensajes de alarma en pleno partido contra el Fuenlabrada. Después de casi dos meses de cuidados y rehabilitación, también de una operación con paso por el quirófano, el centrocampista valenciano del Real Zaragoza reapareció sobre el verde en el partido del pasado fin de semana contra el Alcorcón.

Más que nadie, Jaume Grau tuvo ese día motivos para celebrar, contentarse y suspirar. Nunca se sabe con este tipo de problemas. Surgió durante el partido (contra el Fuenlabrada). Sabía que algo no iba bien porque tenía sensaciones extrañas que, lejos de irse, se prolongaban. Se lo dije al doctor y, en el hospital, nos dijeron lo que había. Sin embargo, or suerte, se ha quedado solo en un susto y ya estoy de vuelta”.

Una taquicardia de origen desconocido en pleno esfuerzo en un partido siempre es razón de preocupación, de cierta tribulación, de dudas, de algunos miedos. Las exploraciones médicas iniciales condujeron a la conclusión de que esa arritmia estaba provocada por una “fibrilación auricular paroxística”, una disfunción le obligaba a pasar por el quirófano y ponerse en manos de los cardiólogos. “Lo peor fueron los primeros minutos, cuando te dicen que algo no funciona bien en el corazón. Esos momentos, hasta que te trasladan que no va a ser grave y no te va a alejar de la vida deportiva, son difíciles”, relata el futbolista.

Afortunadamente, así fue. Grau podría volver a jugar al fútbol, pero después de un periodo de readaptación, de vigilancia y puesta a punto. “Se pasan momentos de mucha incertidumbre, agradezco todo el apoyo del club. Me han puesto las cosas muy fáciles, estoy muy agradecido”, resalta un jugador sin el cual el Zaragoza ha rebajado su fútbol. Los mejores momentos del equipo aragonés en la segunda vuelta se apoyaron en su fútbol fácil, equilibrado y ordenado en el timón de juego. Su baja, en cierto modo, ha tenido consecuencias negativas en la dinámica del equipo.

"En lo último en que he tratado de pensar es en que tenía que dejarlo. Solo ha sido un susto y eso es lo importante", apunta. “Frente al Alcorcón, sentí mucha emoción. Al final, nunca sabes en qué va a derivar algo así porque es un problema en el corazón y asusta mucho al principio, pero siempre me transmitieron calma. Me falta un poco de ritmo, como es normal, pero las sensaciones fueron buenas. Por suerte, ya estoy aquí, puedo hacer una vida completamente normal y estoy dispuesto a ayudar en lo que sea necesario”, recalcó el mediocentro valenciano.

Ahora, se postula para Oviedo y cerrar la temporada de la mejor manera posible. “Se pasa peor desde fuera por la impotencia de no poder estar con los compañeros, pero ya ha quedado todo atrás”, indica. “Se podría decir que es nuevo comienzo, un punto de inflexión después de este paréntesis. Estoy con las mismas ganas e ilusión y el camino es el mismo. Ahora lo importante es intentar reaccionar tras lo que pasó el domingo y que no vuelva a ocurrir para que, dentro de lo que cabe, la gente esté contenta y nosotros también”, subraya. Su próxima estación es el Oviedo. “Nos lo va a poner muy difícil porque dependen de ellos mismos para jugar la promoción. Van a apretar mucho pero debemos tratar de estar a la altura”, concluye Grau.