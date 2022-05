Joel Valencia: "En el Real Zaragoza empezó mi sueño de ser futbolista"

Quienes le conocen aseguran que nació para jugar al fútbol. Con apenas 10 años, resultaba imposible descifrar cuál era su pierna hábil. Joel Valencia la rompía igual con la pierna derecha que con la izquierda. Debutó con el primer equipo del Real Zaragoza en 2011 frente al Real Madrid. Después de un intenso periplo por Europa, este domingo pisa por primera vez La Romareda con la camiseta rival. Un Alcorcón ya descendido donde aterrizó en invierno con el objetivo de dar un nuevo impulso a su carrera.

¿Cómo le va?

Yo me encuentro bien. Venía de una situación complicada, sin jugar mucho en Inglaterra y el Alcorcón me abrió las puertas. La idea era tener minutos y volver a encontrarme como futbolista. Me he encontrado un vestuario amable, con muy buena gente. Es una pena que los resultados no se estén dando.

El objetivo de la salvación nunca fue una empresa fácil.

Cuando llegué aún había alguna opción, pero era muy complicado. Teníamos que ganar muchos partidos. Cuando estás en una situación tan complicada, se ve todo mucho más feo.

Usted creció y se formó en Zaragoza. ¿Es especial volver a La Romareda?

Es muy especial y muy bonito. Es el sitio donde debuté, donde crecí y comenzó el sueño de vivir como futbolista. Aunque tuve una salida ilógica, tengo mucho aprecio al Real Zaragoza. Me dio la oportunidad de formarme y siempre hay que estar agradecido.

¿Cuál es su mejor recuerdo?

Sin duda, la etapa formativa. Es donde más feliz fui, jugabas al fútbol sin presión, para divertirte con tus amigos.

Con uno de los que se divertía en el centro del campo era un tal Daniel Lasure...

El domingo me reencontraré con él. Espero que tenga algún minuto porque hace mucho que no lo veo jugar. Era un gran atacante y ha acabado de lateral haciéndolo fenomenal. Seguro que nos cambiamos las camisetas, este tipo de amistades son lo más bonito que te deja el fútbol.

Joel Valencia, segundo por la derecha agachado, durante un torneo con la UD Amistad. En la misma fila, el cuarto por la derecha, Jorge Pombo, amigo y compañero de toda la vida. Heraldo

Tampoco la tocaba mal Jorge Pombo.

Es un grandísimo amigo. Hace unos años, con Borja Iglesias, hizo una temporada espectacular en Segunda y lo fichó un Primera División. Me alegro mucho por él.

Y en la portería, Whalley.

Óscar es un caso parecido al mío. Debutó con el primer equipo, pero también tuvo que salir para construirse un nombre y crecer como futbolista. Todos ellos son gente con la que he crecido y que tiene unas cualidades espectaculares.

Tres talentos de la inagotable cantera zaragocista.

El Zaragoza tiene una muy buena cantera. Se debe apostar más por los jóvenes. Si no le das continuidad y varios partidos a un jugador, no puedes saber si vale o no.

Javier Aguirre le hizo debutar una calurosa tarde de agosto frente a Casillas, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo... ¿Cómo recuerda ese día?

Muy especial, pero después fue todo muy diferente a lo que me esperaba, más oportunidades… No solo con el primer equipo, que estaba en una situación complicada, pero hubo cosas que no entendía. El fútbol es esto. A un entrenador le puedes parecer muy bueno y a otro muy malo. Es así y no pasa nada. Tuve que salir y la vida sigue, no se acaba en el Zaragoza ni en ningún otro lado.

Tiene 27 años y una temporada más de contrato en el Brentford inglés. ¿Por dónde pasa su futuro?

De momento, tengo que volver a Inglaterra. Ahora voy paso a paso, esperando lo que venga. Me centro en acabar la cesión en el Alcorcón lo mejor posible y, lo que tenga que venir, vendrá.