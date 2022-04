Bonanno: "Tenemos grandes opciones de ganar la eLaLiga Santander Cup"

La eLaLiga Santander Cup ya está en marcha. La sala Luis Galve del Auditorio ha acogido este viernes una mesa redonda sobre la 'Evolución de las organizaciones tradicionales en los esports' que ha servido de preámbulo de la competición oficial, que arrancará este sábado y reunirá a los ocho mejores equipos profesionales de FIFA 22, entre ellos el Real Zaragoza.

El club aragonés está representado por Alejandro Hidalgo (Córdoba, España, 2002) y Matías Bonanno (Rosario, Argentina, 2003), pero, como en este torneo solo puede participar un jugador por equipo, Bonanno es el elegido para medirse a los rivales del Atlético de Madrid, Levante, Espanyol, Ibiza, Deportivo Alavés, Granada y Cádiz, los ocho clasificados.

¿Con qué perspectivas llega al torneo?

Creo que tengo serias posibilidades de ganar. Ya estamos entre los mejores, compitiendo muy bien, y considero que se puede hacer algo grande en Zaragoza.

¿Cómo ha sido el recorrido hasta la eLaLiga Santander Cup?

Tanto Alejandro -por su compañero Alejandro Hidalgo- como yo, hemos sido constantes durante toda la temporada. Y en los últimos meses incluso diría que estamos creciendo, que estamos yendo de menos a más.

¿Cuáles son los grandes favoritos?

Diría que el Alavés y, sobre todo, el Atlético de Madrid con Andoni al frente.

¿Cómo son los cruces hacia la final?

Me enfrentaré con el Espanyol y después con el Atlético de Madrid (Andoni) o el Granada (David Sánchez). Es un cuadro complicado, pero ya se sabe que para llegar a la final hay que ganarle a todos.

¿Cómo ha sido su preparación para el torneo?

En las últimas semanas vengo entrenando entre tres y cinco horas al día, en función de cómo me sentía. Además, también compaginaba el juego con algo de deporte, que va bien para la mente. Lo cierto es que me siento muy preparado.

¿Se dedica plenamente a los videojuegos?

De momento, sí. Me gustaría ser psicólogo deportivo, pero todavía no he empezado la carrera.

¿Hay más afición al e-Sport en España o en Argentina?

En España se vive con más intensidad, aunque hay países latinoamericanos, como México, en los que se empieza a sentir la misma pasión.

¿Cuánto dinero hay en juego en este torneo?

En total, hay 50.000 euros en premios. El campeón se llevará 20.000.

¿Qué futuro le augura a este tipo de competiciones?

Hay que ver cómo se desarrolla el FIFA. En los últimos años se está quedando atrás respecto a otros juegos. No pasa por un buen momento y, si sigue cayendo, los jugadores poco podremos hacer.

¿Qué significa Zaragoza dentro del e-Sport?

Es una ciudad con mucho recorrido, que viene creciendo en el sector. Además, la gente te trata con mucho cariño. Lo pudimos comprobar cuando nos recibieron en el estadio de La Romareda.