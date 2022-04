El Real Zaragoza recibe al mejor de la segunda vuelta

El Real Zaragoza se prepara para afrontar el que es, hoy en día, sin duda, el partido más difícil posible en la Segunda División española, pues recibe al Girona (4º clasificado), el equipo más en forma en el tramo de la segunda vuelta. Los catalanes acreditan nueve victorias en los últimos 13 partidos, desde que el calendario se dio la vuelta pasado el año nuevo y Reyes. Y, además, presentan en sus papeles un balance goleador de 51 tantos a favor, cifra que supone 20 más que los que han sido capaces de marcar en las 34 jornadas transcurridas los jugadores zaragocistas.

Libra a libra, respecto de los otros 21 rivales de la categoría, el Girona de este momento es un avión, no solo en su imparable escalada en la clasificación, sino también en su juego y en su rentabilidad en días menos vistosos, como por ejemplo sucedió este último fin de semana ante el Málaga, al que derrotó muy a final por 1-0 en su campo de Montilivi cuando los andaluces pudieron haberlos goleado antes. Solo lo sigue de cerca en esta clasificación parcial de la segunda mitad del torneo el Valladolid, que es el 2º en la tabla general. El resto no es capaz de seguir su ritmo.

En lo que va de segunda vuelta, desde enero, solo ha abandonado la ruta del éxito en dos empates y dos derrotas en el resto de duelos. Sus nueve victorias en este trimeste último son todas las que lleva el Real Zaragoza en la totalidad del curso, desde inicios de agosto, en ocho meses. Los gerundenses andan ya por los 16 partidos ganados. Esto da idea de la dimensión de su dinámica en comparación con el global de los blanquillos.

De la mano de estos datos que invitan a ponerse en guardia ante la dificultad que entraña el próximo envite en La Romareda está el asunto de los goles. El Girona está respondiendo a su perfil de equipo con gran capacidad ofensiva que siempre ha mantenido en su paso por Segunda en la última década (alternado con una estancia de dos años en Primera). A fecha de hoy, los rojiblancos han marcado 51 goles en 34 jornadas. O sea, 20 más que el Real Zaragoza, al que casi doblan en solvencia ante las porterías rivales.

Y estas cifras grupales tienen su traslación obligada a términos individuales. En sus filas, con 35 años bien cumplidos, sigue abanderando el gol el internacional uruguayo Stuani, que ha firmado ya 17 dianas. Incombustible, el charrúa ha celebrado más tantos propios que entre los tres máximos artilleros del Real Zaragoza actual, el trío que lleva cinco goles en su pasaporte: Álvaro Giménez, Azón y Vada, que completan en comandita solo 15.

Pero es que Stuani no está solo en la plantilla que dirige el ex entrenador oscense Míchel Sánchez a la hora de consumar goles en una cantidad que ya tenga dos cifras ahora mismo. Le acompaña otro delantero prolífico, el joven argentino Nahuel Bustos, de 23 años, que ya ha gritado 10 tantos de su manufactura personal.

El Girona, por lo tanto, con dos delanteros de acreditación anotadora como Stuani y Bustos, ha garantizado hasta hoy 27 goles... solo cuatro menos que la totalidad de la plantilla del Real Zaragoza, que está en los 31 como cosecha colectiva a falta de solo ocho jornadas para el final.

Números y cifras del Girona actual. HA

El tercer goleador del Girona, un mediapunta/interior, Baena, es el que marca el ras de los cinco goles de los mejores zaragocistas de este año. Allí, esta cifra que aquí es ‘top’, no pasa de ser mero acompañamiento secundario a los goleadores de verdad, a los referentes de equipo grande, potente y aspirante a lo mejor. Lo de Gerona es lo natural. Lo de Zaragoza, lo atípico y sinónimo de fiasco en la elaboración de la plantilla (una vez más, y van...).

Remontada que viene de lejos

El Girona no solo va lanzado en la segunda vuelta. Su remontada la empezó antes de Navidad. Todo porque su inicio de liga fue muy deficiente, anómalo, tanto que estuvo en un tris de llevarse por delante a su entrenador prematuramente. Baste recordar que en la jornada 12, cuando el Real Zaragoza visitó Montilivi y empató 1-1, los aragoneses salieron en el puesto 18º con 12 puntos y el Girona, que llevaba varias semanas en puestos de descenso, siguió 19º con la misma puntuación. Si aquella noche Stuani no empata pasado el minuto 90 al Zaragoza, quizá Míchel no estaría este domingo en La Romareda. Este es el singular Girona, que pareció uno y es otro.