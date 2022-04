Real Zaragoza: la última bala del 'play off'

Sabido es de sobra que la Segunda División siempre concede segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades en su dinámica interna de salvaje igualdad, endémica incertidumbre y desarrollo imprevisible. El Real Zaragoza conoce bien esa esencia irregular y abierta de la categoría, y ahora comprueba cómo la reciente jornada le ha abierto una ventana que ya parecía cerrada: la promoción ha quedado a siete puntos. El Zaragoza acumula tres jornadas sin ganar, pero la desventaja sobre esa línea sigue estando a la misma distancia que cuando viajó a Cartagena hace tres semanas.

A falta de 8 jornadas por jugarse, el botín aún pendiente de cobrar es de 24 puntos. Las matemáticas dicen que hay margen y el fútbol del equipo lo afirma a días sí y a días no. Al Zaragoza aún le queda una última bala, aunque la dificultad es máxima por tres razones fundamentales. La primera, los siete puntos a descontar todavía. La segunda, la cantidad de equipos -hasta 6- que el Zaragoza tiene como rivales entrometidos hacia la sexta plaza. Y la tercera es la historia, los precedentes. Solo hay un caso en el actual formato de competición (22 equipos, tres puntos por victoria, dos ascensos directos y cuatro plazas de promoción, vigente desde el curso 2010-2011) que recortó siete puntos al Sporting en las ocho jornadas finales para meterse en el play off.

Fue el Girona de la pasada temporada. Precisamente, el próximo rival del Real Zaragoza, el domingo en La Romareda, un equipo que también este año está escalando desde abajo, limando puntos -ahora al ascenso directo- y erigido en la escuadra más en forma de la competición.

Su remontada del año pasado en el último golpe de riñón del calendario fue asombrosa. El Girona, en los últimos ocho partidos, sumó siete victorias consecutivas y un empate en la jornada final. En total, acopió 22 puntos de 24 posibles y accedió al 'play off' como quinto, desbancando al Sporting de Gijón. El Girona le recortó siete puntos a los asturianos para dejarlos fuera. Es decir, el Zaragoza, prácticamente, necesitaría ahora un pleno de victorias, al estilo de los catalanes el pasado año.

El Girona era, eso sí, séptimo clasificado tras la jornada 34. Tenía 49 puntos y estaba a seis puntos del ‘play off’. El Rayo Vallecano sumaba 55 puntos en la sexta plaza y el Sporting contabilizada 56 como quinto clasificado. Apenas dos meses después la fotografía era la siguiente: el Girona (5º) había subido a los 71 puntos, el Rayo Vallecano había defendido su sexto puesto con 67 puntos y el Sporting se descolgó de la promoción con 65 puntos. En el tramo en el que el Girona hizo 22 puntos de 24 posibles, el Rayo firmó 12 y el Sporting, 9.

Es un caso único de remontada. El Girona estaba a seis puntos de la promoción a falta de ocho jornadas, pero al rival que bajó de la promoción le sacaba siete puntos. No hay precedentes así en el resto de temporadas. Lo más aproximado son los cuatro puntos que descontó el Córdoba en el curso 13-14 en las ocho jornadas finales, aunque lo hizo para ser séptimo (el Barça B fue tercero, pero no podía jugar por ascender). Un año después, el Zaragoza se metió sexto tras recortar tres puntos. Esa misma temporada 14-15 el Mirandés acabó 8º, a dos puntos del play off, tras remontar desde los 9 puntos de desventaja sobre la promoción. Y en la 17-18, el Valladolid también recortó tres puntos para acceder a la lucha final del ascenso.

No es común que los puestos de cabeza se muevan gran cosa en el tramo final. A lo sumo, una plaza o dos. Los aspirantes durante el resto de la campaña estabilizan sus posiciones y apenas sufre grandes variaciones la situación de los seis primeros, si acaso, en alguna de las plazas de ascenso directo o en algún rezagado que aprovecha una crisis de última hora, como el Girona el año pasado.

El Zaragoza, con 44 puntos, ahora a siete puntos del Oviedo, nuevo sexto clasificado con 51 puntos, los mismos que la Ponferradina, séptima, necesita un final de temporada inmaculado, como el del Girona el año pasado, si quiere exprimir sus opciones y firmar una clasificación histórica. Le queda una última bala, pero le queda una.