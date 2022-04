Juan Ignacio Martínez: "Aplaudo la personalidad del árbitro"

El entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, cree que la polémica acción sobre Iván Azón, derribado por el portero del Tenerife cuando encaraba ya la portería rival, debería haberse saldado con la expulsión del guardameta local. "Aplaudo la personalidad del árbitro, aunque hemos salido perjudicados. Lo que no entiendo es que se contradigan. Si lo llaman del VAR, en el 99,9% de las veces es para modificar la decisión. En el campo me ha parecido roja", ha afirmado con seguridad el técnico, "satisfecho" por la entrega de sus futbolistas en el empate a uno frente al Tenerife.

"Me voy satisfecho en cuanto al esfuerzo y a cómo ha interpretado el equipo el juego. Pero también enfadado por no haber sacado los tres puntos", ha valorado. Sobre la situación en la que queda el Real Zaragoza, a siete puntos del 'play off' a la espera de que se complete la jornada, Jim ha recordado que su equipo exprimirá -hasta que las matemáticas digan lo contrario- sus escasísimas opciones de alcanzar la sexta plaza.

"Ya sabéis que lo vamos a intentar hasta el final. Vamos a competir todos los partidos. Hoy me voy satisfecho por la imagen del equipo, que ha venido a un campo muy difícil. Ojalá sumáramos los tres puntos en muchos campos y nos dé para subir en la clasificación", ha anhelado el preparador aragonés, consciente de que es prácticamente una utopía escalar hasta uno de los seis puestos que dan billete al 'play off' de ascenso.

El entrenador del Real Zaragoza también se ha referido a la sustitución de Vada, que ha dejado su lugar en el campo en el minuto 61 a Bermejo. "Se le ha contraído el aductor y hemos preferido no arriesgar", ha dicho Jim, que en las próximas horas estará muy pendiente de la evolución del futbolista argentino.