El Real Zaragoza deja escapar una victoria que tuvo a mano en Tenerife y suma su 17º empate

Empate, van 17 en 34 jornadas. El 50% de lo que el Real Zaragoza juega lo empata. En Tenerife, ante uno de los gallos de la categoría, fue este sábado superior pero perdonó la vida a su rival, que está de capa caída. Nano falló un gol infallable en el minuto 90. Sabin Merino otro poco antes. En el arranque del duelo, también se fueron al limbo otros dos goles claros. Total, que si este partido se hubiera jugado por parte de Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ con un equipo con algo de cicuta en el área rival, podía haber acabado 1-3, 1-4 o 1-5 sin que a nadie le extrañase. Pero terminó 1-1. Así es el Zaragoza de nuestros días.

El equipo zaragocista tuvo un comienzo excelente de partido, con todos los futbolistas metidos de lleno en faena. El dominio aragonés fue total en el primer cuarto de hora, sin dejar salir de su campo a un Tenerife en crisis pese a su 5ª posición en la tabla. Marcó Vada en el minuto 15 el 0-1, pero para entonces ya debía llevar el cuadro de Jim un par de goles más. Fue una pena la falta de tino en el remate final en jugadas francas para anotar, como la del primer minuto de juego, en la que ni Azón, primero, ni Sainz, después, acertaron a superar a quemarropa a un Soriano, el buen portero local, que estaba abatido en el suelo tras un disparo inicial rebotado en la zaga tinerfeñista y que quedó a placer para hacer el primer gol del choque. Y poco después, en el minuto 3, Álvaro Giménez no llegó por un numero de bota a un chut raso envenenado de Chavarría que se había convertido en un pase letal sin querer del catalán.

Cómo estará de enfadada la afición chicharrera que se oyeron incluso pitidos contra los suyos (cuatro derrotas en los cinco partidos previos) después de este apabullante comienzo zaragocista. Cuando Vada marcó el primer gol de la tarde, a bocajarro, tras un remate de Azón que Soriano había evitado con el pie bajo palos providencialmente, a nadie le extrañó. Era lo suyo visto lo visto. Sainz, por cierto, hizo la jugada por la derecha y dio el único centro potable en un partido donde corrió mucho pero siempre erró en la suerte final, algo ya habitual en el vasco.

Así fue el gol de Vada ante el Tenerife. La Liga

Ahí, tras el 0-1, le faltó continuidad a los esta vez tomates (de rojo completo vistió el Zaragoza, no de avispa). Fue como si el objetivo fuese marcar el 0-1 y basta. El partido se pausó en demasía y el Tenerife, que es un equipo nervioso, aprovechó en tan solo 7 minutos para empatar. No había tirado más que una vez el equipo de Ramis a portería, por medio de Corredera en el 21, fuera rozando el palo derecho. Y no había dado muestras de peligro real ante Cristian Álvarez en sus leves escarceos de Elady o Mario González. Pero le bastó una sola buena llegada para lograr el 1-1. El lateral Pomares se comió a Gámez en profundidad, dio el pase atrás en el área, pudo haber penalti sobre Elady y, mientras todos protestaban, Shashoua recogió solo el balón en el área y remató raso a la red. Llegó a tocar sin querer levemente en el tobillo de Elady, pero el gol se lo atribuyó todo el inglés. Una pena. El empate no reflejaba la superioridad zaragocista hasta ese ecuador del primer tiempo. Pero sabido es lo mucho que penalizan a los de Jim sus marros defensivos todo el curso.

De ahí al descanso, la pelea del centro del campo se equilibró. La prevalencia de los Zapater, Eugeni y Vada en el arranque fue equilibrada por Corredera, Aitor Sanz y los apoyos de Shashoua, Andrés Martín y Elady. El Tenerife pudo adelantarse en un buen disparo de Corredera, de nuevo (buen medio centro), que desde 20 metros ejecutó una rosca intencionada que rozó la escuadra derecha por fuera en el 33. Y, justo antes del descanso, replicó un intenso Eugeni, en un chut de zurda desde fuera del área que rozó en León y se fue a córner a tres dedos de la base del poste izquierdo. Fue un primer tiempo entretenido, con más intensidad zaragozana en ataque, ante un Tenerife un tanto inconstante en sus combinaciones pero que siempre dejaba caer veneno en sus hombres de arriba. El segundo tiempo quedó abierto a cualquier desenlace.

Azón, por fin titular junto a Álvaro Giménez, dio lo que ya se sabe de él: trabajo, juego aéreo ganado, desmarques y remate, aunque esta vez, de primeras, no hallase puerta. El equipo se mostró compacto. Mucho mejor que en los dos últimos patinazos ante Cartagena y Amorebieta, sin duda alguna. Jim no tocó el equipo en el intermedio. Sí lo hizo Ramis, que retiró a Elady y refrescó la vanguardia con Bermejo, el chicharrero, que esta vez había uno por bando. Los insulares buscaban una marcha más a su pasividad excesiva frente a un Zaragoza bien plantado en todas sus líneas, con un 4-3-3 en ataque que Jim convirtió esta vez en un 4-4-2 en fase defensiva.

Resumen en vídeo del Tenerife-Real Zaragoza. La Liga

En los primeros 15 minutos de la reanudación apenas pasó algo en las áreas. El balón pasó a dominio mayoritario de un Tenerife necesitado de ganar para salir de su espiral tóxica de derrotas últimas. Y los zaragocistas se dejaron querer atrás, con cierta comodidad porque los canarios eran bastante previsibles. Los porteros ni tocaron el balón en este tramo. Lo peor desde el prisma aragonés es que no se pisó el área de Soriano ni una vez. Daba la sensación de que el 1-1 le sirviese a los de Jim. De aquel prometedor comienzo de partido no quedaba nada a estas alturas. En el 60, Vada, el goleador que pidió perdón al que fue su público un breve tiempo, se lesionó y fue suplido por Bermejo, a la vez que Sabin Merino entraba por un apagadísimo Álvaro Giménez.

Nada cambió en el corto plazo. Solo que Ramis hizo otro doble cambio en pos de la lámpara mágica que buscan ahora los entrenadores con la moda de las cinco sustituciones. Moore y el zaragozano Rubén Díez ‘Jamelli’ fueron sus siguientes balas de plata a falta de poco más de 20 minutos. En ese batiburrillo de entradas y salidas de jugadores, la primera opción clara de gol del segundo periodo fue para la victoria zaragocista. Sabin Merino, que sigue sin duende con el gol desde su llegada en enero, se quedó solo tras una peinada de Azón en un pase largo de Jair. El remate del vizcaíno, en carrera y a placer, fue horrible, fuera. Era el minuto 70. Fue el aviso de que el Tenerife estaba grogui, sin brújula. Y Azón provocó un mano a mano con el portero Soriano fuera del área en el 72 que lo derribó siendo el último hombre. El árbitro solo sacó la amarilla al guardameta. El VAR (Vicandi Garrido) lo llamó a revisar, porque vio que podía ser roja perfectamente. Pero Gálvez Rascón no se bajó de su burra y mantuvo la sanción leve cuando todo el estadio llevaba tragada la expulsión de su portero y el quedarse con 10 hombres hasta el final.

Jim retiró al agotado Eugeni y metió cemento en la medular con Lluís López, a lo Cartagena. El chicharrero Nano Mesa fue pitado cuando salió con la camiseta zaragocista en vez de Azón. Faltaba solo un cuarto de hora, el definitivo. Y el que más se había acercado al triunfo era el Real Zaragoza, sin ponerse en ventaja por su habitual ceguera goleadora. Era cuestión de que las brujas que suelen castigar en el fútbol cuando se perdona llevaran horario peninsular y llegasen tarde al Heliodoro. El local Bermejo firmó el primer chut con veneno de los canarios tras el descanso ¡en el minuto 85!, tras irse de Gámez en el área y disparar al lateral de la red. Se quedaba corto el empate para el Real Zaragoza. La línea medular de Jim acabó singularmente con Lluís López y Nieto (el quinto cambio) como volantes. Algo llamativo a más no poder.

La mala fortuna zaragocista ante el gol se volvió a contemplar en el minuto 90, cuando Nano remató a un metro del marco con el pecho, entrando en velocidad, un centro de Sabin Merino que era gol o gol. Y, sin embargo, Soriano sacó una mano de no se sabe donde para salvar el 1-2 cantado. No hay manera de que el Zaragoza sea capaz de sustanciar con tantos sus ocasiones cristalinas. Es el mal de todo el año, como lo fue del anterior. Delanteros sin pólvora, se llama esto.

Y el partido murió con el 1-1, resultado del perfil de todos los Tenerife-Real Zaragoza en esta década en Segunda, raquítico y, en este caso, inmerecido para un equipo aragonés que fue mejor que el conjunto canario. Pero sin gol sabido es que el fútbol no tiene salida positiva por ningún sitio. El equipo de Jim suma otra muesca más a su récord absoluto de empates en una misma temporada, que ya son 17, la mitad exacta de los duelos dirimidos.

Ficha Técnica

CD Tenerife: Soriano; Mellot, Sergio González, León, Pomares (Moore, 68); Aitor Sanz, Corredera (Larrea, 81); Andrés Martín (Mollejo, 76), Shashoua (Rubén Díez ‘Jamelli’, 68); Elady (Bermejo, 46) y Mario González.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Gámez, Francés, Jair, Chavarría; Zapater, Eugeni (Lluís López, 76), Vada (Bermejo, 61); Sainz (Nieto, 86), Álvaro Giménez (Sabin Merino, 61) y Azón (Nano, 76).

Árbitro: Gálvez Rascón (Comité Madrileño). Amonestó al zaragocista Bermejo (68) y Soriano (72).

Goles: 0-1, min.15: Vada. 1-1, min. 22: Shashoua.

Incidencias: Tarde calurosa en la capital tinerfeña, con 17 grados y cielo con nubes y sol alternativamente. El césped del estadio Heliodoro Rodríguez presentó un estado magnífico. El Real Zaragoza vistió de rojo. En las gradas hubo algo más de 12.000 espectadores.