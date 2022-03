Aaron Herrero, jugador de la Liga Genuine: "Mi ídolo es Zapater"

El Real Zaragoza se incorporó en 2019 a la aventura de La Liga Genuine, la liga para personas con discapacidad intelectual. Aaron Herrero es uno de los jugadores que vive la experiencia de “enfundarse la misma camiseta que los jugadores del primer equipo”.

El capitán del equipo Genuine del Real Zaragoza, se siente "genial" cuando lleva la camiseta del equipo.

Aaron viaja a otras ciudades, conoce gente nueva, hace amigos… siente el fútbol más genuino. “La Liga Genuine me permite hacer lo que más me gusta. Me encanta el fútbol desde que era pequeño y, por suerte, estamos ganando partidos”, explica el joven zaragozano.

Además de jugar los partidos de la Genuine, Herrero suele ir al campo a ver los partidos del primer equipo del Real Zaragoza. “Me gusta mucho el ambiente de La Romareda y ahora vamos muy bien”, añade, y señala al capitán Alberto Zapater como su jugador preferido.

“Todos me gustan. Todos lo hacen bien, pero me quedo con Zapater porque me gusta mucho como juega", completa Aaron.

Un total de 30 equipos forman parte de La Liga Genuine Santander, del fútbol en el que las personas están por encima de la competición, y en el que todos están capacitados para enseñar sus capacidades.

Se trata de varios torneos anuales, normalmente organizados en fin de semana y en una sede fija, donde todos los clubes y sus jugadores disfrutan y aprenden valores clave del deporte como el compañerismo o el trabajo en equipo.