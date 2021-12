Real Zaragoza: las explicaciones del presidente Lapetra

Christian Lapetra, presidente del Real Zaragoza, atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa específica que tuvo lugar hora y media después del comienzo de la Junta General de Accionistas de la SAD, pues por primera vez los periodistas no tuvieron acceso al evento aludiendo a cuestiones de protocolo por el rebrote de la covid-19 en las últimas fechas. El directivo del club blanquillo dio las explicaciones a las cuestiones más relevantes que se trataron en un acto que, también de manera novedosa, tuvo lugar en el estadio de La Romareda, en su sala de prensa (en su día, sí tuvo lugar ahí una Junta Extraordinaria en verano, aquella en la que la familia Alierta capitalizó créditos para hacerse con la mayoría de los títulos accionariales de la entidad).

Estas son las respuestas y argumentaciones de Lapetra en los epígrafes más reseñables:

​1. Ausencia de los consejeros Forcén y Yarza López-Madrazo, del accionista Iribarren y del presidente de la Fundación Zaragoza 2032, Yarza Mompeón

"No sé a qué se debe su ausencia. No es la primera ocasión en la que alguno de los accionistas ha fallado y ha delegado su voto en mi persona o en terceros. Así que no veo más motivación que por sus agendas. No han podido estar y han efectuado la delegación oportuna del voto".

"Desconozco las motivaciones que puede tener cualquiera. En este caso, han delegado en mí sus participaciones. Lo han comunicado a la SAD en tiempo y forma. Desconozco si hay otra razón en su ausencia".

"Las reuniones de los accionistas forman parte del día a día. Tenemos la obligación de reunirnos y lo hacemos con la periodicidad que nos marca la ley y, también, con la periodicidad que entendemos que es necesaria. Lo que abordamos son temas de actualidad del club. Nos preocupa la situación económica y financiera de la sociedad y es lo que debatimos en los Consejos. Cada uno tiene su opinión, que defiende. Pero lo que hacemos es trabajar en el futuro y en el bien del Real Zaragoza. Sin más. En la última reunión había que preparar una Junta General de Accionistas y la hemos preparado, actualizando temas. Y volveremos a tener otra reunión a la vuelta de las Navidades para ver cómo van las cosas".

2. Proceso de compraventa del Real Zaragoza SAD

"El asunto ha salido muy de refilón en la Junta... aquella operación con Spain Football Capital que, como todo el mundo conoce, no se llegó a finalizar porque la oferta económica vinculada a lo que son los acuerdos hizo que no se llevara a cabo. Y no ha habido más preguntas".

"Sabido es que nosotros tenemos abierto, algo que ya hicimos público en septiembre de esta misma temporada, un proceso ordenado de estudio de entrada de capital, que lidera Cuatrecasas. Todas las ofertas que se reciben, todos los acercamientos que hay con la finalidad de que haya una entrada de capital en el club son estudiados por nuestro gabinete jurídico. Todo aquello que pueda tener viabilidad, se avanza. El día que haya noticias, las contaremos".

"Llegan cosas. Pero hay que analizarlas y eso requiere tiempo. Hay información que se maneja y ojalá llegue pronto porque sabido es que es necesario que entre capital en el club. En el momento que haya una oferta solvente y seria, que reuna las garantías y las exigencias que tiene el Consejo, sus accionistas y sus propietarios, Cuatrecasas nos lo avanzará. Ellos son los profesionales que nos abrirán el abanico de posibilidades. Y entonces lo presentaremos".

"El club ha recibido en los últimos meses cantidad de ofrecimientos y acercamientos relativos a la entrada de capital. No somos ajenos a esto".

3. Acuerdo con el fondo CVC de La Liga

"A mí las cifras me gustan poco. Se han manejado cifras aproximadas sobre lo que le corresponde al Real Zaragoza, sobre 12 o 13 millones, que pueden estar cerca de la realidad. Esa cifra de reparto sale de la decisión que toma La Liga".

"Con el dinero de CVC, nosotros trabajamos para incrementar el nivel de plantilla, en el sentido de que nuestro presupuesto sea mayor que el que nos otorga La Liga, que nos audita. Todo lo que consigamos incrementar en el capítulo de ingresos ordinarios redunda en la plantilla deportiva. Es un presupuesto móvil. Es cierto que está CVC de por medio. Nosotros estamos muy, muy atados en este caso y no manejamos presupuestos demasiado holgados".

4. El mercado de invierno y cómo se va a mover el Real Zaragoza

"Obviamente, tenemos por un lado el tope de fichas que podemos tener. Las del primer equipo están prácticamente copadas. Tenemos un límite salarial ajustado. Debería haber salidas, probablemente, para que haya entradas".

"Tendremos que estar atentos al mercado. Yo no tengo 'feeling' para decir si este año va a ser un mercado más o menos dinámico que otros años. Va a depender de que el asunto de CVC se acelere en sus términos o no lo haga. Hay parte de ese dinero que va destinado a plantillas deportivas. Según sea, habrá más movimiento o menos".

"Hay que ver qué necesidades tiene el entrenador -Juan Ignacio Martínez 'Jim'- para reforzar la plantilla y qué opciones nos da el mercado. No voy a extenderme dado que Miguel Torrecilla, el director deportivo, comparecerá este miércoles públicamente y dará más detalles y ahondará más en el apartado deportivo".

"El hecho de que aparezca previsto en las cuentas de esta temporada un ingreso de 1,4 millones por traspasos es algo que hacemos por prudencia en los últimos tres años, poniéndola además en un arco inferior. Todos los años se han producido esas ventas. Tenemos la ventaja de que, si ingresamos por encima de esa cantidad, nos permite incrementar nuestros planteamientos económicos en cuanto al gasto en plantilla deportiva. No es porque tengamos proyectado vender por esa cantidad determinada. Es un promedio de las últimas temporadas".

5. Valoración del Consejo de la primera vuelta del equipo en la liga

"No digo que estemos descontentos, porque no lo estamos. Pero, a tenor de lo que hemos visto y de los resultados, de los partidos que hemos tenido en disposición de ganar, creo que, sin estar descontentos, tenemos que subir un peldaño el nivel de exigencia. El de todos. El nuestro (los dirigentes) y también del equipo, de todo lo que rodea a la primera plantilla".

"Hemos competido ya contra todos los equipos y, probablemente, excepto dos o tres partidos en los que hemos sido inferiores, hemos competido con holgura con los demás. Esto nos tiene que dar esperanzas. Pero también nos obliga a todos a incrementar el nivel de exigencia. Si queremos estar de verdad peleando por estar en el 'play-off', por estar entre los elegidos para poder disputar un puesto entre los mejores, tenemos que elevar nuestro nivel de competitividad en el campo. A partir de ahora ya vienen las cosas de verdad".

6. Remodelación de La Romareda o estadio nuevo

"En el Real Zaragoza tenemos que estar satisfechos porque al menos se está viendo que las instituciones que gobiernan, tanto Zaragoza como Aragón, parece que tienen claro que ha de existir un consenso político para la remodelación de La Romareda. Otra cosa es que no sé de qué manera el Real Zaragoza puede intervenir en la decisión de dónde puede ser ubicado el campo, si en las instalaciones en las que estamos ahora o si a de ser fuera de esta ubicación".

"Existe un horizonte, 2030. Con la posibilidad real, que además adelantó el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el pasado viernes en la entrega de los premios al deporte aragonés, de que se está trabajando mucho y se cree que con éxito en la realización de unos Juegos Olímpicos de Invierno, donde Zaragoza, además de por sus instalaciones hoteleras, etcétera, pueda acoger una ceremonia de clausura, para lo que necesitas unas instalaciones acordes. Y, luego, con el Mundial Portugal-España de fútbol, donde hay mucho interés por parte de la Real Federación Española de Fútbol de que Zaragoza sea una de las sedes".

"Estos dos requisitos han de ser unas de las mechas, junto con otras, para encender el proyecto de remodelación del estadio. Nosotros vamos a participar en todo lo que se nos requiera. Al final, el Real Zaragoza será el usuario del campo. Y ya tenemos la experiencia de que cosas se pueden y no se pueden hacer. También, porque el propio campo puede ser una unidad de negocio para su explotación. Hay muchas cuestiones que rodean al propio estadio".

"A mí me gustaría, como presidente del Real Zaragoza, que la ubicación que se decida finalmente sea la idónea para los intereses de la ciudad, por supuesto, y también para los intereses del club"

7. Recuperar la relación con la afición tras la crisis de la pandemia

"La temporada pasada y la anterior, en su segunda mitad, por la pandemia perdimos absolutamente el contacto con los aficionados. Hemos estado temporada y media sin público en los estadios. Sin que los zaragocistas pudieran acercarse a su equipo. Y esto es algo que debemos retomar. Todo aquello que nos conduzca a la normalidad será bueno".

"Yo ya me he reunido con la Federación de Peñas, con su junta directiva, tanto en septiembre como hace tres días, en su asamblea. Hablamos con cierta regularidad y avanzamos en hacer cosas. Seguimos adelante con la Liga Genuine, hemos empezado con la sección femenina del Real Zaragoza. Estamos elaborando un calendario para volver a visitar las peñas para volver a la normalidad en las relaciones sociales. Pero, hoy por hoy, todo está cogido con pinzas por cómo evoluciona la pandemia de covid, pues estamos viendo que la situación no es la mejor de nuevo para nuestras intenciones".

8. El mal estado de las instalaciones de la vestusta Ciudad Deportiva

"Hasta ahora, lo que hacemos es lo que podemos. Dotándola de un presupuesto, fundamentalmente en labores de mantenimiento. Hemos mejorado todo aquello que ha sido posible, cosas que no se ven como algunos vestuarios, las acometidas de agua, de luz, de vertido... esto tiene poca visibilidad".

"Tenemos previsto acometer el cambio del césped en el campo artificial. Y eso se hará enseguida. Cuando digo enseguida es porque, si ya no está hecho, es porque ha habido algunos problemas de materiales. Espero que esté terminado a lo largo de la primavera. Los plazos no dependen únicamente de nosotros".

"Y también vamos a hacer todas esas mejoras que podamos hacer en el tiempo en los campos de hierba natural. No son los mejores momentos ahora, porque se están utilizando cada día y, si no tenemos un campo sustitutivo, es complicado trabajar en ello. Si no llegamos a hacer alguna mejora a lo largo de esta temporada en curso, sí que haremos resiembras de césped aprovechando los descansos de la competición que haya".

"Existe un Plan Director de la Ciudad Deportiva que está preparado para acometerlo y está dotado de un presupuesto. Pero tenemos que... dotarlo. Hace falta la financiación suficiente para poder afrontarlo. Es un proyecto director que significará un cambio integral de la Ciudad Deportiva tal y como la conocemos ahora, que afectará a todas sus instalaciones. Pero eso queda pendiente de cuando podamos tener presupuesto.