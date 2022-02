El Leganés, un rival de envergadura que no termina de arrancar

Cabalgan a la misma velocidad, pero lo hacen sobre una montura diferente. El próximo rival del Real Zaragoza, el Leganés, suma los mismos 30 puntos que el equipo de Juan Ignacio Martínez, una cifra que también comparten con el Mirandés. Los tres viven al filo de la zona de descenso, con un escaso colchón de cinco unidades sobre el Amorebieta, que marca la frontera entre el abismo y la permanencia.

El Leganés, al contrario que el Real Zaragoza, es uno de los clubes que maneja un mayor músculo financiero de la categoría. En su segundo curso consecutivo en la división de plata, el equipo madrileño tiene un límite salarial de más de 26 millones de euros –el quinto más elevando– y el triple que el del Real Zaragoza –que tiene poco más de 8,5 millones–. Sobre el papel era, por tanto, un candidato al ascenso de categoría. Su plantilla, de hecho, está repleta de nombres con trayectoria en Primera o recorrido en Segunda: Bustinza, Bruno, Nyom, Rober Ibáñez, Shibasaki, Recio, Eraso, Rubén Pardo, José Arnáiz, Juan Muñoz, Bautista... Sin embargo, su proyecto de ascenso está enterrado, castigado por un inicio de campeonato muy alejado de las expectativas: en las primeras 13 jornadas apenas ganaron dos partidos (Amorebieta y Mirandés), lo que motivó a la directiva a destituir al técnico Asier Garitano.

La llegada de Nafti ha revitalizado en cierto modo a un equipo que se había atascado en los puestos de descenso. Ganó en noviembre en La Romareda (0-2) y en los 13 encuentros que lleva en el banquillo ya ha conquistado cinco triunfos. Su reacción ha estado marcada por su fortaleza como local. No pierde en Butarque desde el 23 de octubre y no encajan más de un gol en su campo desde ese mismo día (1-2 frente al Tenerife). Números que advierten de un encuentro de extrema dificultad para un Zaragoza que no gana desde principios de diciembre y que está atascado en el empate como rutina.

El atacante serbio Lazar Randjelovic es el máximo goleador (con apenas 5 dianas) de un Leganés que tiene similares problemas con el gol a los del Zaragoza de Jim. A pesar de su, a priori, notable nómina de delanteros –de los que abrió la puerta al ahora zaragocista Sabin Merino en enero–, el Leganés solo ha anotado 26 goles, el sexto que menos de todo el campeonato. Y por ahí se explican principalmente los problemas del conjunto madrileño, que a estas alturas vive una situación inesperada en todos los estamentos del club. Contaban con pelear por el ascenso –el curso pasado terminaron la liga terceros y cayeron eliminados por el Rayo en el ‘play off’– y se han encontrado en plena pelea por evitar la pérdida de categoría.