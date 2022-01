La afición protesta en los aledaños de La Romareda antes del Real Zaragoza-Valladolid

Cerca de un millar de aficionados del Real Zaragoza se han concentrado este sábado en las inmediaciones del estadio de La Romareda para mostrar su descontento con la gestión institucional y deportiva del club minutos antes de la disputa del encuentro ante el Valladolid.

Los seguidores se han reunido en la puerta del palco del estadio para protestar contra la directiva zaragocista y su gestión deportiva esta temporada. Allí, han reproducido cánticos en contra de la directiva, así como de ánimo y aliento a la plantilla antes del importante encuentro de esta tarde.

La concentración, que ha transcurrido de modo pacífico y sin incidentes, se ha producido minutos antes del partido contra el Valladolid, al que los aficionados tienen previsto entrar con diez minutos de retraso. Una pancarta con el lema "Zaragoza merece más" con letras amarillas sobre un fondo negro ha encabezado la concentración, que ha arrancado minutos después de las 15.00, justo una hora antes del inicio del partido ante los pucelanos.

La concentración, alentada por las Peñas del Real Zaragoza, tiene previsto también organizar una protesta contra la directiva en el minuto 32. El equipo aragonés disputa este sábado frente al Valladolid el encuentro correspondiente a la 24ª jornada de Segunda División.

Un partido clave

El conjunto aragonés tiene la obligación de reaccionar este sábado contra el Real Valladolid. Como ya se ha dicho, La Romareda será el escenario de este encuentro, que está marcado por una mala racha que acumula el Real Zaragoza a la que se suman los continuos casos de covid-19 que no paran de crecer en la plantilla. No obstante, Juan Ignacio Martínez ha podido contar con Petrovic, que ha dado negativo in extremis en un test de detección de covid y podrá jugar.