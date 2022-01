Jaume Grau: "Venir al Real Zaragoza es un paso adelante en mi carrera"

Jaume Grau está listo para jugar. A pesar de su falta de rodaje y minutos en los primeros seis meses de competición con Osasuna, el nuevo mediocentro del Real Zaragoza ha asegurado este miércoles durante su presentación oficial que llega "bien" de forma y que está "disponible" para ayudar cuanto antes al equipo, incluso este mismo sábado frente al Valladolid en La Romareda. "Llego bien. Es cierto que he competido poco estos seis meses con Osasuna pero he estado entrenando todos los días y, lo que ha estado en mi mano, que es cuidarme al máximo, entrenar y descansar bien he dado todo lo que tenía que dar. Es cierto que no he competido lo que me hubiera gustado, pero llego en buena forma. Me falta esa chispa de la competición, pero estoy disponible y espero poder ayudar cuando antes al equipo", ha asegurado el centrocampista valenciano, natural de Tabernes de Valldigna.

El mediocentro zurdo llega, por tanto, con la intención de sumar y ser importante en el esquema del Real Zaragoza desde el primer minuto en una posición, el centro del campo, que está sufriendo en este enero un importante proceso de revolución interna. "Este es un paso adelante en mi carrera. La temporada anterior estuve en Portugal, donde crecí de la mano de Pako Ayestarán. Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad al Real Zaragoza, ojalá pueda asentarme en la ciudad, crecer y darle muchas alegrías a la afición y al club", ha subrayado en su discurso de presentación.

Según Grau, de 24 años, la decisión de llegar a Zaragoza fue rápida y directa. No tuvo dudas. "No lo tuve que pensar mucho. Había algunas otras ofertas pero desde que estuve en contacto con Miguel (Torrecilla), al que estoy muy agradecido por la oportunidad, fue fácil tomar la decisión y no hubo mucho que pensar", ha explicado. "Desde ahora, tengo un compromiso muy grande con el club, con mis compañeros y con el equipo. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar, poder crecer y asentarme en Zaragoza. Quiero aportar muchas alegrías al club", ha agregado.

Y, ¿cómo es Jaume Grau? ¿Qué puede aportar al equipo? ¿Cuáles es su perfil? En este sentido, Miguel Torrecilla, su principal valedor, le ha definido como un mediocentro mixto, capaz de interpretar varios roles dentro del centro del campo. "Es un jugador zurdo, con un muy buen manejo de balón. Es un futbolista que se adapta a los acompañantes con los que ha jugado en el centro del campo. Si ha tenido un acompañante muy ofensivo, él ha sido un centrocampista de equilibrio, de mantener el orden defensivo. Y, si en ocasiones sus entrenadores le han pedido que sea un jugador que salte hacia arriba, también lo ha hecho. Lo que más destaco de él es su inteligencia en el campo y sobre todo ser un jugador que te mantiene ordenado el equipo", ha detallado el director deportivo, que ha confirmado que venía siguiendo desde hace años la evolución de Grau. "Es un jugador muy conocido en esta casa por todos los seguimientos de la secretaría técnica. También es un futbolistas muy seguido en mis anteriores proyectos porque, desde que llega al Real Madrid, fue siempre muy seguido y estudiado por las secretarías técnicas en las que he trabajado", ha reconocido.

En este sentido, Grau ha confirmado la descripción futbolística de Torrecilla. "Creo que en el mediocampo me puedo adaptar a varios roles. Si el míster considera que tengo que dar equilibrio y ordenar al equipo, me siento cómodo. Y, en otros momentos, también puedo saltar arriba a la presión y tener un poco más de llegada", ha abundado.

Por último, sobre la actual situación clasificatoria del Real Zaragoza, Grau se ha mostrado convencido de poder revertir el escenario en la segunda vuelta. "Es cierto que el Zaragoza está en una situación delicada, pero es un club histórico, un club muy grande y seguro que si trabajamos bien y ponemos todos de nuestra parte, le podremos devolver a la situación donde históricamente siempre ha estado. Voy a dar todo para que así sea", ha prometido.