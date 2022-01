Eguaras elige el Almería como vía de salida del Real Zaragoza

Íñigo Eguaras y el Almería ya tienen un pacto para su incorporación en este mercado de enero, pero la operación está bloqueada en las exigencias del Real Zaragoza de obtener una contraprestación económica en el acuerdo final.

El Zaragoza comunicó la semana pasada a Eguaras que Juan Ignacio Martínez no contaba con él en la segunda vuelta y le dio luz verde para buscarse una salida. Esta decisión se produjo después de que, días antes, el Almería se interesara en su situación al conocer su decreciente participación en el Real Zaragoza. El líder de Segunda busca un mediocentro con capacidad para manejar la pelota y gestionar el juego del equipo y Rubi, buen conocedor de la categoría, dio el visto bueno al fichaje de Eguaras si el mercado lo brindaba. Por entonces, el Zaragoza no contemplaba la salida del centrocampista navarro y el Almería, en consecuencia, giró sus miradas hacia Timor, mediocentro del Getafe.

Sin embargo, la semana pasada, una vez que Torrecilla comunicó al futbolista su inclusión en la lista de descartes, se reactivó la vía del Almería. El Leganés también se ha interesado en Eguaras, pero el navarro quiere ponerse a las órdenes de Rubi y tiene un pacto para cerrar allí un nuevo contrato, muy en la línea de lo que tiene firmado en el Real Zaragoza. Con todo listo para salir del Zaragoza tal y como le había sugerido Miguel Torrecilla, el futbolista y el Almería se han encontrado con la intención del club aragonés de incorporar en ese acuerdo una contraprestación económica. La fórmula de la operación sería una cesión con opción obligatoria de compra en caso de ascenso de 800.000 euros, una estructura de acuerdo muy parecida a la que el Zaragoza cerró con el Cádiz por Pombo en 2020 (entonces, el pagó final fue de 1,2 millones), aunque en aquella ocasión el Zaragoza no comunicó oficialmente al canterano que no contaba en los planes de Víctor Fernández.

Ahora, el Almería, ante la exigencia del Real Zaragoza, no ha dado ningún paso más, pues no se plantea atarse a ningún pago futuro por un jugador al que su equipo ha invitado a facilitarle la salida al no contar para el entrenador. En el Almería, según fuentes del club andaluz, esta postura zaragocista ha generado cierto descontento, más después de que el pasado verano alcanzaran acuerdos de indemnización con Valentín Vada y Petrovic que permitieron la incorporación de ambos al Real Zaragoza.

En todo caso, la operación está abierta, con una premisa general a día de hoy: Eguaras saldrá del Zaragoza si el Almería es su destino.