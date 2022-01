Torrecilla aguarda la salida de la vieja guardia del Real Zaragoza

Entrados ya en la segunda mitad del mercado de enero, el Real Zaragoza se encuentra a la espera de que las agencias de representación de Javi Ros, Adrián González e Íñigo Eguaras localicen y concreten un destino para los futbolistas marcados en rojo por Juan Ignacio Martínez y Miguel Torrecilla como descartes de invierno. Estas tres salidas son ahora el epicentro de las gestiones relacionadas con el mercado zaragocista: sin su materialización difícilmente los responsables deportivos del club aragonés podrán reforzar la plantilla. El interés de Almería y Leganés por Eguaras representa ahora la vía más factible para que cristalice una operación.

Esta semana se espera en los despachos del Real Zaragoza que se produzca un impulso en esos frentes, cada uno con sus condicionantes y singularidades, pero todos ellos con algo en común: los jugadores señalados solo abrirán las puerta de salida si hallan un destino sugerente en lo deportivo y económico.

Miguel Torrecilla les ha comunicado a los tres jugadores, con el visto bueno de Juan Ignacio Martínez, que no van a tener un papel predominante en la segunda mitad de la temporada. En el caso de Adrián y Javi Ros no hay cambios significativos en sus respectivas situaciones personales. Apenas han contado para el técnico, una postura que no ha cambiado. Javi Ros ni se ha vestido en los últimos partidos. Adrián ha tenido protagonismo en Copa pero ya el viernes recibió un aviso concluyente del entrenador al no participar en el amistoso de entrenamiento contra el Andorra de Éder Sarabia. Misma cruz se le ha adjudicado desde los responsables deportivos de la plantilla a Eguaras, que tampoco contó para ese partido. Su caso presenta ciertas diferencias, pues él sí ha tenido protagonismo en varias fases de la temporada, con un fútbol destacado en los primeros meses del curso. Sin embargo, Juan Ignacio Martínez y Miguel Torrecilla consideran ahora a su apuesta del verano, el serbio Radosav Petrovic, el mediocentro principal del equipo, y esto ha conducido a Eguaras, con buen cartel en la categoría, al mercado como una potencial fuente de liberación salarial. Eguaras, en todo caso, no está en un rango de sueldo superior a Petrovic.

Los agentes de Eguaras recibieron una propuesta del Almería en los primeros días del mercado invernal, pero la operación no prosperó porque el Zaragoza aún no había definido una postura sobre él tan rotunda como ha adoptado en las últimas horas. Eguaras era el candidato principal de Rubi para reforzar el mediocampo del líder de la categoría. Ahora, lo es David Timor (Getafe), una opción activada después de que la incorporación de Eguaras no se presentara inicialmente tan accesible como lo es ahora. El Zaragoza facilitará su salida y eso significa dos fórmulas principales: la carta de libertad o una cesión. El Leganés busca un jugador de su perfil y ya ha dado los primeros pasos para estudiar su fichaje. Javi Ros, por su parte, ha tenido sondeos de equipos de la Primera RFEF, como el Albacete, y Adrián González prioriza quedarse en España ante posibilidades en ligas europeas.

Estas tres salidas hay que enmarcarlas en la política de Miguel Torrecilla para abrir un espacio salarial de unos 500.000 euros que permita reforzar la plantilla, pero también en la gestión interna de Juan Ignacio Martínez. Javi Ros y Eguaras -ambos capitanes junto a Zapater y Cristian- conforman con Adrián parte de la vieja guardia del equipo. Pesos pesados del vestuario con una importante ascendencia en el grupo y muy unidos entre ellos, con lazos de amistad incluso. Su descarte por parte del entrenador también cabe ubicarlo dentro de los equilibrios internos propios de todo vestuario después de una primera mitad del curso en la que el trato deportivo a Javi Ros ha generado desavenencias en este sentido.