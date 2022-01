Azcón: "La nueva Romareda costará al menos 120 millones de euros"

Jorge Azcón ha anunciado este jueves en Madrid que el nuevo estadio La Romareda costará "al menos 120 millones de euros", cantidad que puede llegar hasta los 150 millones. En un encuentro organizado en la capital de España por la agencia Europa Press con motivo del centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF), el alcalde de Zaragoza ha desgranado las cuentas, indicando que, según los técnicos, cada localidad llevaría un coste de 3.000 euros, y el nuevo estadio del Real Zaragoza contará con "entre 40.000 y 50.000 localidades".

El proyecto de la nueva Romareda, la posibilidad de albergar un encuentro de la selección española de fútbol y de ser una de las sedes de la candidatura de España y Portugal para el Campeonato del Mundo de fútbol de 2030 han estado sobre la mesa, entre otros temas, en este encuentro, en el que también han participado el presidente de Aragón, Javier Lambán, y los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y de la FAF, Oscar Fle, en el Auditorio Meeting Place de Madrid.

En este sentido, el alcalde de Zaragoza ha indicado que “ha llegado la hora". "Nos tenemos que poner de acuerdo a la hora de lograr un consenso positivo. Sería inconcebible que la quinta ciudad de España no fuera sede del Mundial. El nuevo campo es necesario y urgente y nos tenemos que dar prisa. En este 2022 se va a armar la candidatura para el Mundial 2030, que se decidirá en 2024, y ese es el marco que tenemos”. El propio Rubiales ha matizado que el límite para que Zaragoza aspire a la candidatura es el mes de septiembre de este año, en virtud de que haya o no acuerdo por el campo.

En septiembre está previsto el partido de la selección española en Zaragoza, que no juega en la ciudad desde 2003, y que ha sido solicitado por la Federación Aragonesa para celebrar su centenario. Para ello es necesario hacer una serie de reformas obligatorias para que la UEFA permita jugar un partido internacional. A este respecto, Azcón ha dicho que hay que evaluar si esas reformas son asumibles o no. “No es lo mismo gastar 300.000 euros en reformar determinadas cuestiones, como el aire acondicionado o la iluminación, a que tengamos que gastar ahora dos millones para que se juegue un partido. Eso hay que valorarlo”, ha indicado. “Si al final no pudiera venir la selección española en septiembre sería una pena para el centenario de la federación, pero podría ser un detonante para que la gente se dé cuenta de que Zaragoza necesita un nuevo campo de fútbol”.

Para llegar a ello, según Azcón, hay que dar tres pasos: "Llegar a un consenso político, establecer el plan económico en el que tienen que trabajar todos los partidos y en el que también debe haber participación privada, y el lugar donde vamos a construir el estadio”. En este punto, el alcalde ha señalado que ese lugar "tiene que ser un motor de desarrollo urbanístico.

Por su parte, Javier Lambán, que ha mostrado mucha complicidad con el alcalde de la capital aragonesa, ha indicado que “después de la dichosa pandemia, ya es hora de retomar, con la prisa que todo merece, la reconstrucción de algo que Zaragoza y Aragón necesitan, que es un nuevo estadio de fútbol acorde al siglo XXI". "Para que todos los partidos estemos en consenso es necesario que esta construcción sea bien entendida por la sociedad. Y hacerle llegar a la población que en 2030 Zaragoza y Aragón deben estar en el lugar que les corresponde, es un proyecto común en el que deben estar los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol", ha concluido.