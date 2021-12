Álvaro Giménez: "Empieza todo en Miranda, hay que intentar pillar una buena racha"

Empieza la segunda vuelta. El Real Zaragoza viaja el domingo a Miranda de Ebro, donde pretende estirar su positiva racha como visitante. Fuera de su guarida, el conjunto aragonés es el sexto mejor equipo de la competición, posición de ‘play off’ de ascenso, con 14 puntos capturados fuera de La Romareda. Es en casa donde se desangra el conjunto que gestiona Juan Ignacio Martínez, con apenas 12 puntos atrapados como local sobre 33 posibles. Este martes auditó la situación la referencia ofensiva de Jim, un Álvaro Giménez que deberá activarse para trasladar al Zaragoza a la zona alta de la clasificación. “Si queremos llegar al objetivos que todos queremos, tenemos que mejorar. Tenemos que ser mucho más fuertes en casa. Yo creo que lo podemos hacer”, se arrancó el ariete. El delantero mostró su predisposición en el objetivo. “Hay que dar el máximo. Eso es algo que no se puede negociar. Es algo fundamental. Intentar aportar más goles. Para ello voy a trabajar”, aseguró.

En los 21 partidos de la primera vuelta, el Zaragoza ha facturado 17 goles. Media de menos de un gol por careo. Álvaro Giménez, sin embargo, cree en la reactivación anotadora. “Ha habido aspectos puntuales en diversos partidos en los que no hemos podido ganar. Los de arriba tenemos que exigirnos mucho más. Pero tampoco hay que alarmarse o preocuparse. Los goles van a llegar”, declaró.

Tras el parón, se antoja fundamental comenzar sumando de tres en Miranda el próximo domingo. “Después de las vacaciones, es bueno empezar ganando. Además, ahora nos vienen dos partidos fuera. Es cierto que fuera nos sentimos cómodos, lo que no quiere decir que en casa no (nos sintamos cómodos). Tenemos que intentar ir a por todas. Es un campo muy complicado. Siempre he dicho que el Zaragoza tiene equipo para ganarle a cualquiera. Vamos a ir a ganar, que seguro podemos sumar los tres puntos”, subrayó.

Además, el conjunto aragonés contará en Anduva con el apoyo de su afición. “En cualquier campo que jugamos fuera, viene mucha gente de Zaragoza y siempre están apoyando”, enfatizó.

Si el Zaragoza pretende jugar al ‘play off’ necesita sumar alrededor de 39 puntos en la segunda vuelta, número de ascenso directo. Álvaro Giménez cree en esa posibilidad. “Sí es posible hacerlo. Creo que tenemos equipo para luchar allí arriba. Empieza todo en Miranda. Hay que intentar pillar una buena racha, que es ahí donde te metes arriba”, advirtió.

El talón de Aquiles, no obstante, está en La Romareda, donde el conjunto no sabe abrochar los partidos. “Es cierto que no estamos sacando los puntos que queremos en casa, con nuestra afición. Entre todos, yo creo que lo podemos conseguir”, dijo.

Finalmente, ante la visita a Miranda, Álvaro Giménez reiteró la necesidad de pensar en sí mismos antes que en el rival. “Más allá de pensar en ellos, tenemos que pensar en nosotros. Si hacemos las cosas bien, podemos sacar muchos puntos. Tenemos que centrarnos en nosotros. Si lo hacemos, seguro que podemos sumar”, concluyó.