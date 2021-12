Torrecilla: "El mercado de invierno debe venir a nosotros más que ir nosotros a él"

Miguel Torrecilla, director deportivo del Real Zaragoza, repasó este miércoles diferentes aspectos de la actualidad de la plantilla. Hizo balance de la primera vuelta, admitió los problemas salariales para reforzar el equipo en enero si no hay salidas, admitió que no hay un proceso de renovación de Alejandro Francés, aseguró que se va a ofrecer un nuevo contrato a Dani Lasure, afirmó que el Zaragoza no ha recibido ofertas oficiales por nadie y admitió que el club no le ha trasladado aún la intención de renovarle en su cargo.

El balance de la primera vuelta

"Ha sido una primera vuelta con altibajos en lo que se refiere a resultados. Hemos empatado mucho. Pero, si nos ponemos a mirar los partidos que hemos perdido -contra rivales que han perdido como nosotros-, estamos en buenos números en partidos perdidos. Si queremos estar en la famosa pomada tenemos que empatar menos y ganar más. Ya hemos competido con todos, conocemos nuestros rivales y eso me hace ver el futuro con optimismo".

El mercado de invierno

"El mercado de invierno debe venir a nosotros más que ir nosotros a él. Nosotros, por límite salarial, no podemos acudir al mercado. Así que nos llegará de aquellos jugadores que entiendan que su lugar no está aquí y se van a mover en el mercado. Del mismo modo que en verano si no es gracias el acuerdo del fondo CVC no hubiéramos podido hacer ninguna contratación ni ninguna salida. La plantilla hubiera sido la que era. El club tenía el límite consumido. La llegada de ese fondo nos permitió hacer las 8 incorporaciones. Ahora, hay que esperar situaciones de jugadores que os abran el mercado. Hasta que eso ocurra, tenemos que estar atentos y analizar el mercado como está haciendo la secretaría técnico, no solo para ahora sino también para el futuro".

Lasure, Clemente, Adrián y Javi Ros

"Cada situación es diferente, habría que hablarlo de manera individual. Clemente tiene la renovación encima de la mesa, yo no la he retirado. Ahora me toca esperar el movimiento de ellos. No ha habido ninguna contrapropuesta para analizar los números que ellos quieren. En el tema de Adrián no hay nada más que un jugador que termina contrato el próximo verano, pero no estamos trabajando en su salida. Y en el caso de Javi Ros, ya se le ofreció salir en verano cedido para competir pero el jugador decidió esperar. Apoyamos esa decisión. Lo que quiera el jugador de cara al futuro será lo que el y su agente tendrán que analizar. Lasure acaba contrato también, y le vamos a ofrecer la renovación por una temporada más para que no tenga el estrés de la situación que le ha pasado en año de finalización de contrato".

Posibles ofertas por jugadores

"Una oferta es cuando un club se dirige a otro y la presenta formalmente. En un año que llevo aquí, no ha habido propuestas de ese estilo. No hay oferta oficial por ningún jugador".

La aspiración del play off

"Yo hablo de estar en la pomada, de estar en el mes de mayo bien posicionados para, gracias a la afición que tenemos, dar un arreón y poder optar a meternos en playoff. Hablo de eso, no de que el objetivo sea estar entre los seis primeros, sino de estar colocados del quinto al décimo, en la pelea. De eso no estamos tan lejos. En la categoría, los partidos se ganan, empatan o pierden por detalles. Hemos tenido empates que se podían haber sacado adelante. O igual otros en los que pedimos la hora. La claves es que la plantilla y todo lo que la rodea, como el día a día del club, todos, subamos el nivel de exigencia e intentemos, cumpliendo nuestras responsabilidades, ser un poco mejores".

La renovación de su contrato

"Cuando el director general me llama estando en Bélgica, yo sabía donde venía y asumía la apuesta. Hay una renovación pactada en caso de objetivos, pero me centro en el día a día, en trabajar en los aspectos que surgen en la dinámica de mi puesto de trabajo. También mirando a futuro porque es un trabajo en el que hay que hacerlo y planificar: situaciones de jugadores que acaban contrato, analizar quienes acaban en otros equipos… La incertidumbre ya llevo tiempo, hay que vivir con ella. No debe descentrar ni ser una excusa".

La renovación de Alejandro Francés

"Es normal que se hable, hay que llevarlo con naturalidad. Es lógico que le llegue ese "run run" a él y su familia. Tiene que seguir trabajando como lo está haciendo. Es internacional sub 21 y titular en un proyecto con presión como es el Zaragoza, tiene que seguir trabajando. De ahí a que estemos en procesos de renovación y con ofertas sobre la mesa… Nada más lejos de la realidad".

Las posiciones a reforzar

"Queremos ver si hay algún espacio que se genere y, a nivel financiero, lo que nos va a aportar para el mercado. A partir de ahí analizaremos. Me sentaré con el míster para, poniendo sobre la mesa las opciones que nos dé el mercado, saber dónde mejor entendemos que tenemos que reforzar la plantilla. Trabajamos en todas las posiciones. ¿Por qué? Porque puede pasar que un jugador sea transferido por el club y haya que sustituirlo rápidamente. Donde más tenemos que incidir desde el concepto de portería a cero. No estamos bien clasificados en los goles a favor y hay que mejorar en esa faceta, pero creo que debemos incidir y mejorar en la otra".

Los dorsales de Francho y Azón

"Aunque son jugadores de la cantera, cuando se les activa un contrato en la categoría supone un dinero. Es un dinero que luego vuelve a ti porque son jugadores tuyos, pero inicialmente penalizan en el límite salarial. Tenemos que ver lo que liberamos para, si hay salidas, hay entradas o podemos darles dorsal del primer equipo a Francho y Azón, que los tienen reservados (14 y 9). Puede darse el caso que tengamos que usarlos porque el mercado nos obligue".

La incorporación de Toño Torrecilla y Javi López al área deportiva

"Estas dos personas son ojeadores de la secretaría técnica y tendrán las mismas funciones que realiza Álex Monserrate. Desempeñan el mismo rol. Son las tres personas, junto a mí, que realizamos el ‘scouting’ elite. Luego, está el ‘scouting’ formativo, que depende de Ramón Lozano".

Su relación con el Consejo de Administración

Mi relación con el Consejo de Administración es con las personas más cercanas a mí: el presidente Christian (Lapetra), el consejero delegado Fernando Sainz de Varanda… Son las personas con las que más tengo relación en el día a día. Las situaciones internas que tenga el club respecto a ese órgano de administración tiene que estar al margen de lo deportivo. El área deportiva debe abstraerse y estar concentrado en sus tareas. En este sentido, siempre se me ha transmitido tranquilidad y no ha afectado a nuestra rutina.