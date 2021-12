¿Por qué este año se habla tan poco de mercado invernal en el Real Zaragoza?

Faltan solo 13 días para que se abra el mercado invernal de fichajes, que abarcará todo el mes de enero, del 1 al 31 del inicio del nuevo año, 2022. Restan solo unas horas para que el Real Zaragoza juegue su último partido de 2021, que es el último también de la primera vuelta (frente al Tenerife, este domingo 19 de diciembre) y tras el que la plantilla, técnicos, auxiliares y demás miembros del 'staff' se marcharán al tradicional parón de Navidad, pues la liga y la Copa se paran hasta el 2 de enero, precisamente recién iniciado ese enorme escaparate mundial de contrataciones, traspasos y cesiones, que hace años es muy parecido en estructura y volúmenes al de verano.

A estas alturas de mes, en años precedentes, con el día de la lotería al volver la esquina, con los turrones y los villancicos, cada año los rumores, las certezas y los indicios sobre movimientos en la plantilla del Real Zaragoza estaban ya en plena ebullición. Unas veces, como el curso pasado, por pura necesidad ante serios problemas clasificatorios, otras por pura actividad en el mercado en pos de retocar el plantel para tratar de mejorarlo o aligerarlo. A veces, también coincidiendo con cambios de entrenador e, incluso, direcciones deportivas. Sin embargo, en este año 2021, la actividad vista o sugerida en el seno zaragocista es prácticamente nula al respecto.

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador blanquillo, dejó este viernes esbozado cómo es el día a día en los despachos del área deportiva zaragocista en este singular presente. "Me tendréis que perdonar. Porque a mí ni se me ha pasado por la cabeza el asunto de salidas y fichajes. Estoy muy centrado en la liga. Son cosas que la dirección deportiva y el club valorarán", espetó en una primera respuesta. Nada que ver con su propia conducta hace 365 días, o las de Víctor Fernández, Natxo González, Raúl Agné, Ranko Popovic y otros técnicos en fechas similares, siempre tan calientes.

La cuestión viene encendida por la sugerencia de Adrián González, 24 horas antes, de una posible salida del Real Zaragoza a causa de su escasa participación en los planes de Jim. "Es lícito que piense así. Todo jugador quiere jugar sus minutos, en unas plantillas que son muy grandes. Todos quieren disfrutar de su profesión jugando. La dirección deportiva y el club harán sus valoraciones. Yo estoy centrado en lo mío", añadió el entrenador al asunto.

Juan Ignacio aún puntualizó algo más para dejar claro que, este año, la postura del Real Zaragoza en el mercado invernal es, por ahora, de máxima pasividad. "No he hablado de entradas y salidas con Miguel Torrecilla. De verdad. Miguel llevará sus cosas en la cabeza y tal vez en el parón de Navidad hablemos y me diga 'míster, tenemos estas posibilidades'. Pero es que, si no se marchan jugadores, no puede entrar nadie", indicó Jim aportando la gran clave del caso: el techo salarial está más que cubierto en el Real Zaragoza y para fichar es imperioso dar salida antes a un número determinado de jugadores del actual vestuario.