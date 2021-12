Jim: "El partido lo ha ganado la afición"

A Juan Ignacio Martínez, un entrenador veterano con cicatrices de todo tipo en el fútbol, le emocionó este lunes La Romareda. Cuando más intimidaba el Eibar, cuando la victoria podía volar en los últimos minutos, la afición del Real Zaragoza cantó el himno a capela y sostuvo con su energía a los futbolistas, ya extasiados por el esfuerzo.

"Hoy es un partido que ha ganado la afición. Me he emocionado en el campo. Faltaban cinco minutos y estábamos sufriendo el acoso del Eibar y la grada ha tirado del equipo cantando el himno a capela. El triunfo va por ellos", aseguró Jim, todavía con los ojos vidriosos, en la sala de prensa de La Romareda. "Tengo un respeto enorme a todos los rivales, pero los diez últimos minutos que he vivido en La Romareda son igual a éxito. Lo que esta afición quiere al equipo, cómo le ha sacado la casta y la rabia, nos tiene que llevar a la zona alta, pero queda todavía picar mucha piedra por delante", abundó en su discurso, cargado de optimismo y ambición tras vencer 1-0 a un candidato a todo como es el Eibar de Gaizka Garitano. "Estoy muy orgulloso del equipo porque han sabido sufrir. Han jugado un partido con gran concentración y disciplina ante un rival con gran talento ante el que no es nada fácil dejar la portería a cero. Es para estar más que orgullosos", subrayó el entrenador del Real Zaragoza.

En su discurso, Jim quiso enfatizar la concentración de sus futbolistas, especialmente en los últimos minutos, en los que el Eibar buscó con todo su potencial ofensivo el empate. "Al final del partido, nos hemos defendido en el área con gran contundencia. Todo ese trabajo y esa disciplina es síntoma de éxito. Dejar la portería a cero te permite estar siempre dentro del partido", explicó.

"Ha sido un partido de Primera División en Segunda. Los dos queríamos ganar, no se buscaba el empate. Ha habido jugadas trepidantes, mucho ida y vuelta, que a veces a los entrenadores no nos gusta. Había mucho talento en el campo", agregó en su visión del encuentro. Por último, Jim quiso destacar el trabajo de Javi Suárez, el segundo entrenador, en la preparación del balón parado. Este lunes, el Zaragoza ganó el partido desde la estrategia, igual que ante el Mensajero en la primera ronda de la Copa del Rey. "El trabajo de Javi Suárez es tremendo. Busca durante la semana hacer el mayor daño posible al rival en el balón parado. Nos ha dado tres puntazos y el otro día la eliminatoria de Copa", concluyó.