Jim: "El Real Zaragoza no tira la Copa"

Juan Ignacio Martínez ha subrayado el carácter copero del Real Zaragoza y la relevancia histórica del torneo en su historia como razones de peso para garantizar una versión competitiva del equipo en su visita al Mensajero en la primera ronda de la Copa del Rey. “La historia de este club está escrita en letras de oro en la Copa del Rey”, indicó este martes. “Jugamos contra un equipo de inferior categoría, pero hay que ganar y competir. Aquí no se tira nada, el Real Zaragoza compite todos los partidos”, recalcó el entrenador alicantino minutos antes de emprender vuelo a La Palma.

Jim dosificará esfuerzos, rotará y concederá oportunidades a los menos habituales, según confirmó. Petrovic, con problemas estomacales, no viajará. Como tampoco el contracturado Nano. Sí estarán en la citación los canteranos Ángel López -con elevadas opciones de titularidad-, el portero Miguel Ángel Sanz y el atacante Puche. “Vamos a dar descansos. Hay jugadores que en volumen de minutos han jugado menos, como Clemente, Yanis, Adrián o Javi Ros. Pero el once que presentemos será uno con jugadores que han estado jugando en liga porque casi todos en la plantilla han sido protagonistas. “Estos que he nombrado también pueden ser de la partida y pueden tomarlo como una reivindicación”, señaló.

Sobre el rival, el Mensajero de la Primera RFEF, Juan Ignacio Martínez puso el énfasis en la singularidad de su terreno de juego y en el fútbol intenso que practica como local. “Es un campo con dimensiones más reducidas que de normal y de hierba artificial. Es difícil puntuar allí. Tienen las medidas cogidas. No estoy buscando ninguna excusa. Luego está la motivación. Todo eso ya nos tiene en alerta. Hemos terminado en Amorebieta hace dos días y ya estamos jugando otra vez. Lo preparamos como si fuera un partido de liga. Es un duelo con muchas connotaciones por el drama que están viviendo en la isla. Desde aquí nuestra solidaridad y cariño. Sabemos que para ellos durante el partido dejarán el drama y lo vivirán como una fiesta. Siempre ha habido una buena relación entra Zaragoza y La Palma”.

Jim advirtió de la motivación del Mensajero: “Estos partidos triplican la motivación del rival. Como mínimo hay que igualarla. Esto es fútbol y al final los equipos de inferior categoría tienen una motivación extra. Todos hemos estado en esa situación”.

En su análisis previo, el entrenador del Real Zaragoza mapeó el partido: “Vamos con un plan parecido al del Amorebieta. Ls inicios del rival son muy fuertes. Ojalá metamos gol. Pero el partido va a ir en los duelos individuales. Dan lluvia, el césped artificial ya no tiene la amortiguación de nuevo y hace que de los controles o de cómo te perfilas pierdas las disputas. También de las transiciones tenemos que estar pendientes”, finalizó.