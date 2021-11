El palmarés del Real Zaragoza, el brillo de los seis aragoneses que juegan la Copa del Rey

Llega la Copa del Rey, antes que en los últimos años con este nuevo formato de partidos únicos, de participación de muchos más equipos de categorías inferiores. Real Zaragoza, SD Huesca, CD Ebro, CD Teruel, CD Brea y CD Utrillas son el escuadrón de clubes aragoneses que, mediante diferentes méritos clasificatorios, participan en esta edición de 2022 del torneo del KO, el más antiguo del fútbol español (1903).

Una competición casi siempre impregnada de aires festivos, con partidos irrepetibles, alejados del guión de la liga. Donde son noticia las sorpresas, los campos atípicos, los enfrentamientos desiguales. Entre los equipos de categoría profesional, proliferan alineaciones fuera de lo ordinario, con minutos para los menos habituales y chicos del filial. Entre los clubes ‘amateurs’, son días de emociones fuertes, de vivencias únicas e históricas muchas veces.

En este batiburrillo de mil historias distintas que envuelven a cada participante, son 112 los que, desde hoy martes y hasta pasado mañana jueves, jugarán los 56 cruces de la primera ronda. Entre ellos, el más laureado del elenco de aragoneses, el Real Zaragoza, cuyo rival en suertes vino a ser el día del sorteo el Mensajero La Palma, equipo de la capital palmera, Santa Cruz de La Palma, principal núcleo de la isla del mismo nombre y que, desde septiembre, es noticia mundial por la erupción del volcán Cumbre Vieja, que no cesa y sigue acumulando nuevos focos de lava en un episodio en tierra española que hacía muchos siglos que no sucedía con tanta virulencia de la naturaleza.

Seis Copas de España brillan en las vitrinas del Real Zaragoza. Palmarés e historial de oro entre los grandes del fútbol español, por más que ahora, camino ya de una década, la herencia tóxica de un pasado societario que casi lo llevó a la disolución y la desaparición en 2014, esta competición copera la deba afrontar desde el prisma de un equipo de Segunda, sin opción alguna de llegar lejos y, mucho menos, optar a ganarla como tantas veces ocurrió desde los años sesenta del siglo pasado.

El Real Zaragoza fue campeón de Copa 6 veces: en las ediciones de 1964, 1966, 1986, 1994, 2001 y 2004. En estas finales ganó, respectivamente, al Atlético de Madrid (2-1), Athletic de Bilbao (2-0), Barcelona (1-0), Celta de Vigo (0-0, penaltis), Celta de Vigo (3-1) y Real Madrid (3-2).



Esta anomalía histórica ha hecho en estos años precedentes que, incluso, el discurrir deportivo del equipo haya ubicado la Copa en un rincón de las preferencias de cada campaña, casi como un estorbo. Si se pasaba alguna ronda, bien. Y, si no, también. Hace cinco años, hubo una excepción en positivo y los zaragocistas llegaron a octavos de final, contra el Valencia de Primera. Y hace tres, la Copa hizo venir al Real Madrid de nuevo fugazmente por La Romareda. No es lo normal en los tiempos que corren, no obstante. Las prioridades no pasan por pelear a tope la Copa.

El Real Zaragoza viajará a La Palma, si el volcán no vuelve a cerrar su aeropuerto durante la mañana de este martes, como sucedió a causa del índice de cenizas emitido al aire canario durante casi la totalidad de la pasada semana. Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ prepara una alineación ‘copera’, a base de los Ratón, Ángel López (del Aragón), Lluís López, Clemente, Nieto, Petrovic, Javi Ros, Yanis, Adrián González, Puche (otro chico del filial) y Azón. Ruptura con la liga. Un oasis que distingue la Copa de todo lo demás. Y lo que sea sonará ante un rival de Primera Federación, la categoría inmediatamente inferior.

El equipo blanquillo jugó otras 5 finales: en 1963, 1965, 1976, 1993 y 2006. Las perdió, respectivamente, contra el Barcelona(3-1), Atlético de Madrid (1-0), Atlético de Madrid (1-0) de nuevo, Real Madrid (2-0) y Espanyol (4-1).

Mientras Huesca, Ebro, Teruel y Brea tratarán de dar lustre a su periplo copero, cada uno desde su atalaya, los oscense en la élite y los demás en el semiprofesionalismo, el otro gran foco de atención se fija en Utrillas, localidad turolense de las Cuencas Mineras que recibe al Valencia de Primera... militando en Regional Preferente, algo sin precedentes. Mágica Copa.