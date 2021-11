Chavarría vuelve lesionado, Gámez sancionado y Francés, tocado con la selección

Chavarría vuelve lesionado de Las Palmas este domingo. Gámez, en el mismo avión del feliz regreso de Canarias tras la victoria del Real Zaragoza por 2-3 ante los insulares, lo hace sancionado, pues vio la quinta tarjeta amarilla de su ciclo particular y será castigado con un partido sin jugar, el de la próxima jornada ante el Leganés en La Romareda. Y, en otro punto del mapamundi, Francés también está tocado físicamente tras sufrir un duro golpe en un muslo en el Malta-España sub-21 el pasado viernes que obligó a su sustitución prematura en el descanso.

NOTICIAS RELACIONADAS Real Zaragoza: así se rompen los moldes

Esta alineación astral de los planetas en pocas horas, que no es positiva, puede poner en problemas tácticos al Real Zaragoza, a su entrenador, Juan Ignacio Martínez 'Jim', de cara al siguiente duelo frente a los leganenses, la jornada 17 de la liga. Tres de los futbolistas que viene utilizando en los flancos de la zaga desde el inicio del torneo podrían estar, por lo tanto, ausentes o mermados de manera inminente. Lo de Gámez no tiene solución para ese día, que será el lunes 22, a las 9 de la noche en el estadio municipal, pues es una sanción disciplinaria del reglamento. Lo de Chavarría y Francés queda en el aire por unas horas.

Chavarría, según adelantó el propio club desde Las Palmas, se trata de "unas molestias en el aductor de la pierna derecha", algo que se vio enseguida cuando, justo antes del intermedio, en el minuto 43, el lateral zurdo catalán pidió el cambio echándose mano a la ingle y cojeando ostensiblemente mientras era reconocido sobre el césped por el doctor De los Mártires y el fisio Román. Al regreso a Zaragoza, enseguida, Chavarría irá al túnel de resonancias, pues también se advierte de que "el futbolista será sometido a las correspondientes pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión".

Francés, bajo la tutela de la Real Federación Española de Fútbol por estar convocado por la seleccion sub-21 en una nueva ventana FIFA, sufrió, según el parte médico trascendido tras su inconveniente en el Malta-España (0-5) jugado en La Valetta, "un traumatismo en el músculo vasto interno del cuádriceps de la pierna derecha", o sea, un golpe muy fuerte en la zona interior del muslo, encima de la rodilla. El canterano ya no salió al campo en la segunda mitad. Eso sí, desde la distancia y sin haber podido palpar al futbolista, se valora como buena noticia el hecho de que la Federación no lo haya devuelto a casa antes de tiempo y, al contrario, lo haya mantenido en la citación para el partido de dentro de 48 horas en Rusia donde, también es cierto, se confía en que no juegue. Pero se espera con ansia poder hacerle un test médico valorativo en cuanto regrese a Zaragoza, algo que no sucederá hasta el jueves.

Así, Gámez es baja segura ante el Leganés en el lateral derecho. Su sustituto natural, a criterio de Jim durante lo que va de temporada, ha sido siempre Francés cuando ha rotado o ha modificado el puesto por decisión técnica, sacando al joven central de su puesto matriz. Si ambos faltan ante los madrileños, Jim tendrá que probar con algo novedoso.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza pasa el test de Las Palmas con sobresaliente

Y si Chavarría, como apunta, se convierte en baja por lesión para las próximas dos o tres semanas (eso será así si tiene rasgado el aductor), Nieto abordará una titularidad que este año le está resultado más cara que en los dos anteriores.

Justo cuando el equipo se alza a su mejor momento de la temporada, encima de la mejor ola de resultados en el primer trimestre de la competición, llegan estas horas de incertidumbre puntual, por todo esto, para el cuerpo técnico zaragocista. Los laterales de su retaguardia están en un momento delicado por causas ajenas a la voluntad de todo el mundo.