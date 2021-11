Jim: "No percibo euforia, pero sí que los jugadores se han quitado tensión"

Aunque su semblante es otro, el discurso no varía. Juan Ignacio Martínez sigue valorando el trabajo de su equipo de la misma forma en que lo hacía antes de las dos últimas victorias; sigue sin querer oír hablar de “excusas”; y sigue otorgando la misma importancia a marcar gol que a no encajarlo. Nada ha cambiado en su forma de interpretar el fútbol, pero los seis puntos sumados la pasada semana le permiten trabajar con otra soltura, con la “alegría” de las dinámicas positivas.

"Euforia no percibo, pero sí percibo que los jugadores se han quitado la tensión que tenían”, ha señalado el entrenador zaragocista, destacando el “compromiso” que el vestuario ha demostrado tanto en las buenas como en las malas, antes y después de que llegasen las últimas victorias frente al Burgos y el Sporting.

“En la adversidad, no ha habido excusas; ha habido unión a través de decirnos las cosas a la cara con sinceridad. La dinámica de victorias nos ha dado una alegría muy grande, pero aquí no hay euforia, hay ganas de medirnos a un equipo como Las Palmas. Nos engañaríamos si fuéramos a jugar de aquella manera. Tenemos que tener mucha concentración y saber que nos lo van a poner muy difícil”, ha remarcado Jim, antes de entrar a analizar más detalladamente las características del cuadro insular.

“El año pasado ya estuvieron bien. Por algún momento puede que se desconectaran pero hicieron una temporada buena. Este año, además del respeto que siento por Pepe Mel, he de destacar los automatismos que tienen. En una categoría como la nuestra es muy difícil jugar a uno o dos toques”, ha proseguido, sobre un equipo que considera “ofensivo” y que siempre juega con balón “a través de jugadores en gran momento, que se lo están creyendo”.

Las Palmas ocupa la cuarta posición de la tabla con 27 puntos y, junto el Zaragoza, son el equipo que menos pierde (solo encuentros) de la categoría de plata. Un bagaje que, en opinión de Juan Ignacio Martínez, demuestra la fortaleza de los amarillos, principalmente cuando juegan en el Estadio de Gran Canaria. “Es un equipo distinto cuando juega en casa. Fuera suma, pero le cuesta más. En casa son letales”, ha advertido el preparador alicantino, recordando que el rival del sábado también ha sido capaz de sobreponerse a las bajas.

“Son un equipazo que sigue ganando con las ausencias. Cuando los equipos están en la parte alta es por algo. Eso dice mucho de su regularidad y del juego que practican. Tienen jugadores que hacen gol con facilidad, que tienen buen desborde en el uno contra uno. Y el hecho de que lleven varios penaltis a favor también indica que pisan área con facilidad”, ha completado, antes de volver a evalúar el momento de su propio equipo, con las bajas y los tocados como núcleo de su intervención en la rueda de prensa.

Juan Ignacio ha adelantado que esperará a Narváez hasta el último momento, después de que haya entrenado “bien” durante la semana y tenga “sensaciones buenas”, y ha reconocido que Vada, que ya entró en la convocatoria el pasado domingo, está para jugar pero sin correr el “riesgo” de ponerlo 90 minutos.

Por último, el entrenador zaragocista se ha referido a las bajas confirmas, recordando que “las excusas no existen en el Real Zaragoza” y todas las ausencias son igual de importantes. “Francés y Francho no estarán por el tema de la selección sub-21, y también nos faltan aquellos que cumplen ciclo de amarillas (Nano Mesa y Petrovic), pero no hay excusas”, ha dicho, eludiendo pormenorizar en el caso de Francés, que se pierde el partido ante Las Palmas, probablemente, en su mejor momento de la temporada.