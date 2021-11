Jim: "Tenemos una deuda con la afición en La Romareda"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza, dio a primera hora de este sábado la rueda de prensa previa al partido ante el Sporting de Gijón, que se jugará el domingo a las 4 de la tarde en La Romareda. Es una vorágine de sensaciones, de análisis y de fútbol de alto voltaje en pocas horas, pues no hace ni un día y medio que el equipo regresó del anterior capítulo liguero, en Burgos en la noche del jueves.

Jim es siempre un hombre tranquilo públicamente. Después de ganar 0-1 en El Plantío burgalés, ha mostrado ese talante aún con mayor claridad ante la prensa local.

"Nos ha liberado mucho en lo mental, sobre todo para los jugadores. Eran muchos los empates seguidos, con mucha carga psicológica que se te vuelve en contra. Toda esa adrenalina que vas acumulando supone un problema que soltamos de golpe en Burgos. Se vio en las celebraciones del gol y de la victoria. Ha sido un momento difícil, se notaba", comenzó reconociendo el alicantino.

Llega ya la jornada 15, frente a los gijoneses, en una Romareda que aún no ha visto ganar al Real Zaragoza en las siete primeras citas de esta extraña liga 21-22. "Tenemos nuevamente competición y espero que, ojalá, este triunfo en Burgos sea el punto de inflexión que necesitamos. Tenemos una deuda con nuestra afición, pues debemos ganar aún el primer partido en La Romareda. Estamos deseando darles una alegría muy grande", subrayó.

Juan Ignacio vive este primer trimestre extraño del Real Zaragoza con su flema habitual, con un poso anímico envidiable para todo el gremio de entrenadores. "Uno va adquiriendo experiencia, tanto en las victorias como en las derrotas. Yo soy la misma persona siempre, con el mismo talante. Emocionalmente no exteriorizo mi sentir, pero tampoco puedo ocultarlo del todo. He visto el trabajo de la plantilla en estos días complicados y, al final, con tanto empate, la valoración final era que no ganábamos. No perder también tiene su mérito, pero como nos hemos caído a la parte baja de la clasificación, es evidente que no se traslada este aspecto si solo empatas", apuntó Jim.

Para el técnico zaragocista, el duelo ante el Sporting de este domingo puede y debe ser el que voltee la tendencia negativista del inicio liguero. "Son tres puntazos para nosotros, si los conseguimos. Daríamos un salto cuantitativo en la tabla muy importante. Y romperíamos con una contradicción tremenda en la que estamos metidos: es ilógico lo que nos pasa, estamos al revés de lo normal, que es siempre ganar más puntos en casa que como visitantes. No hemos ganado en La Romareda y eso no es lógico. Es un hándicap para nuestros objetivos. No hay excusas ya y debemos ganar al Sporting", admitió Jim con su habitual franqueza.

Ganar en Burgos ha roto en positivo una dinámica de no triunfos que ha lastrado peligrosamente al Real Zaragoza desde agosto. Era un logro soñado para tratar de voltear las tendencias y, ahora, el duelo ante el rival gijonés asoma como el día D y la hora H para dejar de ser un equipo previsible, plano, de fácil pronóstico en sus resultados. ¿Es la hora de lograr un triunfo sonoro, como lo han hecho otros equipos últimamente contra pronóstico?, se le preguntó a Jim. "De entrada, yo, con un 1-0 ante el Sporting, ya me conformo. Meter goleada o hacer un partido extraordinario ya es otra cosa. El guión previsto, el Real Zaragoza viene saltándoselo desde el primer partido de la temporada. Pasamos una serie de partidos donde debimos ganar y golear y, sin embargo, no pasamos del empate. Eso te va atenazando y acabas jugando distinto, como en las últimas jornadas, en las que hemos ido cuesta arriba. No creo que podamos romper moldes. Lo veo difícil ante un Sporting que es un rival muy complidado", señaló.