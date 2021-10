El Zaragoza, el rey del empate en Europa

El Real Zaragoza vive un arranque de temporada inusual, atípico. El balance de resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias del equipo aragonés en las diez primeras jornadas, enseña unos números que no son habituales en un inicio de campeonato ordinario. Ni en Segunda, ni en Primera, ni en Regional, ni en Inglaterra o Francia... El Real Zaragoza ha ganado un partido, ha perdido dos y ha empatado siete. El 70% de sus duelos terminan con la ‘X’ en el marcador, los últimos seis de forma consecutiva. Debutó con un 0-0 ante el Ibiza en La Romareda y, desde la jornada 5, ha encadenado igualadas en casa con la Real Sociedad B (1-1), el Oviedo (0-0) y el Huesca (0-0) y a domicilio con el Fuenlabrada (1-1), el Lugo (1-1) y anteayer en Málaga (1-1). Así, no gana desde el lejano 5 de septiembre (1-2 en Alcorcón) y no pierde desde el todavía anterior 30 de agosto (0-1 ante el Cartagena en el estadio de La Romareda).

Son números sorprendentes, desconocidos hasta la fecha en la historia reciente del Real Zaragoza. Y no es para menos. Basta repasar las principales ligas europeas para comprobar que este comienzo de curso no es habitual. El conjunto que prepara Juan Ignacio Martínez es el rey del empate de Europa. Nadie en las principales ligas del Viejo Continente presenta un volumen de igualadas que supere las siete del aragonés en solo diez jornadas.

Es en Segunda, de hecho, donde el Oviedo es el único que comparte registros con el Zaragoza. Los asturianos, tras su 1-1 de ayer en Anoeta, suman las mismas siete igualadas. Una menos, seis, lleva el Lugo. El Levante, en Primera, es el líder de los empates con cinco, dos menos que los aragoneses. En Inglaterra, en la prestigiosa Premier League, son el Southampton y el Crystal Palace, con cuatro cada uno, los que más ‘X’ acumulan a estas alturas. Mientras, en la Championship (la segunda categoría de las islas británicas), en la que ya se han disputado 12 jornadas, son el Millwall, el Preston y el Derby County, todos ellos con seis, los que más han empatado. Ninguno alcanza los siete del Zaragoza a pesar de que han disputado dos partidos más y que se trata de una liga marcada por una gran equidad.

En la vecina Francia, el Lorient suma cinco empates en la Ligue 1, mientras que en la Ligue 2, la segunda categoría, el Le Havre y el Amiens llevan seis en los doce partidos que ya han disputado. En la Serie A italiana, donde solo han jugado ocho encuentros, la Sampdoria y el Cagliari suman tres empates, mientras que en la Serie B, el Frosinone ha capturado cinco. Por último, en la Bundesliga alemana, el Eintracht de Frankfurt presenta cinco y en la Bundesliga 2, son el Núremberg y el Hamburgo los que más acreditan con un total de seis. Nadie salvo el Oviedo, en las cinco principales ligas de Europa –en Primera y Segunda–, le hace sombra al Real Zaragoza en sumar de uno en uno: ni en las ligas más equilibradas en lo económico ni en lo deportivo.

Sobre la media propia

Son números impropios. Sin ir más lejos, Sobre la media propiaHace tres sumó 13, hace cuatro, el año del ‘play off’ con Natxo, se elevó hasta los 20, y hace cinco igualó solo en 12 jornadas. Salvo en cursos puntuales no es, por tanto, un equipo que se caracterice por sumar de uno en uno con asiduidad, algo a lo que sí se ha abonado este año desde el inicio.

Con los registros en la mano, el de Jim es un bloque al que le cuesta un mundo ganar, pero que también ofrece una voraz resistencia a ser superado. Eso sí, todavía no se ha medido hasta la fecha con ninguno de los seis primeros clasificados: el Sporting, el Almería, el Eibar, la Ponferradina, la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife. El del jueves, en La Romareda ante la Ponferradina, será un examen de primer nivel para el Zaragoza en un encuentro que ya está señalado en rojo en el vestuario aragonés, consciente de que tiene que romper de cuajo con esta dinámica de empates con la que difícilmente puede aspirar a algo más que a otro año de sufrimiento por mantener la categoría.