Adrián González: "Urge ganar, hay que hacerlo el jueves"

"Urge ganar. Hay que hacerlo el jueves. A pesar de que son las primeras jornadas de liga, no estamos consiguiendo victorias y qué mejor que poder hacerlo en casa el jueves ante la Ponferradina". Con este rotundo mensaje, Adrián González expresó este sábado por la noche el sentir del vestuario zaragocista en La Rosaleda. A pesar de romper el mal fario con el gol ante el Málaga, el Real Zaragoza es consciente de que las victorias son ya una necesidad después de seis empates seguidos y solo un triunfo en las primeras diez jornadas.

"El campeonato está todavía muy igualado y una victoria te ubica en una posición mucho más cómoda. El jueves tenemos que ganar para darle una alegría a la afición y a nosotros que nos cambie la dinámica", incidió el veterano centrocampista en su vuelta a casa, donde recibió una tremenda ovación de la grada andaluza.

"El equipo se ha repuesto de un marcador adverso. Parece que íbamos a ser incapaces de engancharse al partido pero nos hemos encontrado con ese gol justo antes del descanso que nos ha dado aire", analizó del empate en Málaga. Además, sobre su situación personal, en la que no está contando con demasiados minutos en el arranque de liga, Adrián señaló que está preparado para lo que le demande Jim. "Me encuentro bien, me encuentro cómodo. Los problemas físicos inusuales en mi de la pasada temporada están totalmente olvidados y estoy preparado para lo que necesite el entrenador. A todos los jugadores nos gusta jugar siempre, pero el míster es el que hace todas las alineaciones", dijo.

Por su parte, el goleador Juanjo Narváez respaldó las palabras de su compañero, insistiendo en la necesidad urgente de sumar ya la segunda victoria del campeonato. "Está claro que queríamos ganar, pero siempre es importante sumar. Llevamos una racha de empates que queremos cortar. Hay que pensar ya en el jueves", explicó.

"Sabía que el gol tenía que entrar y ahora hay que pensar ya en la Ponferradina. El equipo está tranquilo y trabaja cada día para ganar. Hay que afrontar el partido del jueves con la mejor mentalidad para sumar los tres puntos", subrayó en su discurso.