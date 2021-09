Fuenlabrada: 'sur de Madrid, toma dos' para el Real Zaragoza

El caprichoso calendario de la liga 21-22 lleva hoy al Real Zaragoza casi al mismo punto geográfico en el que, hace siete días, logró su primera victoria de la temporada recién empezada. Ganó 1-2 el equipo de Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ en Alcorcón, en un estadio de Santo Domingo que dista tan solo 5,4 kilómetros del que este domingo acoge la siguiente jornada, el Fernando Torres de Fuenlabrada. Una casualidad inusual enlazar estos dos desplazamientos concatenados a dos lugares tan exageradamente próximos dentro del repertorio de equipos que componen la singular Segunda División española.

En cierto modo va a ser como un ‘déjà vu’ para la expedición zaragocista que, por clonar, hasta repite hotel de concentración, el NH Alcorcón, aunque esta vez solo sea para comer y echar la siesta, pues el viaje se hace en el día, sin pernocta.

Y, además, no genera rechazo alguno el hecho de volver a andar los mismos pasos solo una semana después, ver el mismo paisaje de la periferia de Madrid, del sur de la capital de España, su ‘skyline’ clásico con la Sierra detrás, todavía sin nieve en los estertores del verano. Agrada y, para los supersticiosos, genera buenas vibraciones porque fue el pasado domingo en la vecina Alcorcón donde el Real Zaragoza se quitó de encima los miedos a un inicio de liga tan tortuoso como fue todo el año pasado, con una victoria que dejó un buen paladar a todo el mundo, fruto de la reacción positiva de un equipo que Jim tiene aún en fase de ensamblaje, construcción final y entrega de llaves.

Cuando el partido empiece, en el imaginario de los protagonistas se escuchará en ‘off’ un «Sur de Madrid, toma dos», en busca de repetir experiencia y, con otros tres puntos de nuevo en la bodega del autobús, terminar la semana otorgando a estos dos viajes gemelos el necesario valor de punto de inflexión, de hito de partida hacia los ansiados éxitos, que rompa y haga olvidar el mal inicio de liga en las tres jornadas primeras, donde el balbuceante equipo de Jim no solo no ganó, sino que no fue capaz siquiera de marcar un solo gol mientras el mercado de fichajes lo cerraba como podía Miguel Torrecilla. Es, por lo tanto, un día tan anecdótico y peculiar como relevante de cara al futuro inmediato de los zaragocistas.

Ganar será sinónimo de impulso tremendo hacia arriba en la clasificación. Lo contrario, diluiría el efecto balsámico e ilusionante de lo acontecido al otro lado de la M-45, en Alcorcón hace nada y volvería a remover los resquemores en un Zaragoza que viene de un año caótico que requiere de nuevas y positivas expectativas.

Jim anunció cambios en el once inicial. El equipo ganó al otro lado del tabique de Fuenlabrada, pero lo hizo bajo una revolución ofensiva ejecutada por el entrenador en el descanso, pues su plan A patinó de lo lindo hace siete días. Así que tiende a que hoy la apuesta vaya más por el perfil que concluyó aquel triunfo por 1-2 ante los alcorconeros que, obviamente, por el que empezó la fea pesadilla y se fue perdiendo 1-0 al descanso.

No es descabellado considerar que Petrovic perderá su puesto en la medular. Y que Bermejo, tal vez, siga el mismo camino. Sin ellos, el equipo fue mucho mejor. Parece el momento de que Jim siga dando galones a los refuerzos que han venido a mejorar el esqueleto que quedó del pésimo año precedente. Quizá Nano y Vada, que pidieron paso en Alcorcón, sean novedades en la noche dominical.

El Fuenlabrada de Oltra no ha ganado aún en casa. Perdió 1-2 con el Tenerife y empató 1-1 con el Lugo. Echa en falta a los traspasados Nteka y Ciss. Y a Garcés. Es también un equipo en obras, por lucir y retejar. Capaz de cualquier cosa.