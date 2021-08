Yanis, un fichaje en diferido en el Real Zaragoza

César Augusto Yanis Velasco, extremo internacional con Panamá de 25 años, es el protagonista de un singular fichaje, que está aconteciendo en diferido, y que mantiene al Real Zaragoza en boca de medio mundillo futbolístico sin que el club aragonés haya abierto la boca ni haya escrito una sola línea al respecto.

Oficialmente, Yanis no es jugador del Real Zaragoza porque la entidad aragonesa no ha lanzado el habitual comunicado concluyente al respecto en ningún momento. Pero, en sentido inverso, hace 72 horas que, desde el entorno del jugador en tierras panameñas, también desde sus círculos concéntricos de representación, se ha radiado a través de las redes sociales y del teléfono un viaje a España, a Zaragoza en concreto, que ha servido para desvelar unilateralmente una operación que en el seno zaragocista se pretendía guardar en un segundo o tercer plano si hubiese sido posible, por causas no desveladas.

Yanis, de hecho, ha estado unas horas en Zaragoza y se ha marchado a toda velocidad. Llegó de noche, el sábado, y se marchó al punto de la mañana del domingo. Lo justo para pasar el pertinente reconocimiento médico y ¿firmar su contrato? Lo primero sucedió. Lo segundo, no tiene confirmación.

César Yanis, un peculiar futbolista que sobrepasa por poco el 1,60 de estatura, que en boxeo sería un peso mosca o gallo, superando en poco los 50 kilos, había alborotado la epidermis zaragocista cuando avisó de su viaje desde Panamá para fichar por el Real Zaragoza (lo hizo su club, el CD del Este) el viernes. A las notas escritas acompañaron fotografías en las redes sociales, de despedida, con compañía en el aeropuerto de allá. El club zaragocista vio cómo su plan de discreción absoluta saltaba por los aires.

A la llegada a Zaragoza, otra dosis de fotografías, nocturnas, en las mismas escaleras de acceso a las oficinas del club blanquillo, en la plaza de La Romareda. Todo lo conocido públicamente lo ha vertido al mundo la parte de Yanis. La entidad zaragocista, nada de nada.

Y desde la noche del domingo (hora española), el menudo futbolista centroamericano, que camino de los 26 años está en trance de tener su primera experiencia fuera de la liga panameña y ha sido ofrecido desde junio a varios equipos de Segunda, está concentrado con su selección para afrontar el tríptico de partidos que tienen marcados en esta ventana FIFA, allí en el Caribe: el día 2 contra Costa Rica, el 5 en Jamaica y el 8 frente a la potente México.

Lo suyo ha sido un viaje súbito, fugaz en grado sumo, un Ciudad de Panamá-Zaragoza, con escalas, de lo más inusual y extraño. El Real Zaragoza no podrá guardar el diferido de su fichaje por mucho tiempo. El mercado estival de contrataciones concluye a las 12 de la noche de mañana martes, día 31. Y, si ha fichado, su nombre deberá aparecer inscrito en la nómina oficial de La Liga (LFP), como todo futbolista que al fútbol español venga, tanto en Primera como en Segunda. Pero su presentación, por fuerza, no podrá ser antes del 10 o el 11 de septiembre, cuando regrese tras jugar con Panamá.

Este atípico fichaje, nonato por ahora, no debería tener grado de ‘guinda’, como definió Jim, el entrenador, a las dos incorporaciones que aún aguardaba hace siete días. Una sí es Nano Mesa. La otra se pretende sea ese centrocampista creativo y atacante que tanta falta hace. Y Yanis no parece serlo.