Real Zaragoza-Cartagena: por la primera victoria del curso

El Real Zaragoza y el Cartagena disputarán este lunes en La Romareda, a las 10 de la noche, el último partido de la jornada 3 de Segunda División. Una categoría adulterada por circunstancias y situaciones que devienen de la normativa que rige el modo de colocar los partidos de los equipos cada jornada, de no tener en cuenta los parones FIFA por las selecciones nacionales y que, derivado de esto, provocan anomalías perniciosas para algunos de ellos que, lejos de solucionarse con sentido común y lógica, se mantienen persistentemente en el error. Es el caso que afecta al Real Zaragoza hoy.

Asumido estaba el perjuicio que, para la jornada 4, la que viene, iba a tener el equipo aragonés en Alcorcón, al no poder contar con los tres internacionales sub-21 convocados por España: Francés, Francho y Azón. Pero no se contaba con que esa injusticia competitiva de la Segunda División española tuviera un rebote doble y afectara también a la jornada 3, la actual. Ninguno de los tres jugadores canteranos, titulares en los dos primeros partidos de liga, podrán estar tampoco ante el Cartagena como consecuencia de que, en su día, La Liga y las televisiones con derechos ubicaron el partido en la noche de este lunes. La Federación Española, con Luis Rubiales a la cabeza, se posiciona en este asunto en el lado de las posturas intransigentes y con escaso talante cabal ante un caso que se sale de lo normal.

Los internacionales españoles están citados en Las Rozas hoy a las 12.00 del mediodía. El Zaragoza advirtió el pasado viernes del problema, pues el partido ha sido puesto por La Liga y las televisiones más allá de esa hora en ese día. Y el club aragonés solicita una solución. No se le ha dado. La contestación es negativa desde la Federación a la propuesta zaragocista, que pasaba por que los tres internacionales jugasen frente al Cartagena y, de inmediato, en un coche, un chófer los trasladase a Las Rozas para llegar a dormir allí en torno a las 3 de la madrugada, apenas unas horas más tarde. Es decir, si el partido de hoy se hubiera jugado el domingo, sábado o viernes, las otras tres fechas posibles y en las que han jugado el resto de rivales de Segunda, el equipo zaragozano no tendría este gravísimo perjuicio. Un problema de hondura que deja al equipo blanquillo damnificado de algo que tiene solución sencilla y que, por lo que sea, los mandatarios del fútbol español no han aplicado.

En este envoltorio, Real Zaragoza buscará su primera victoria de la temporada, a la tercera intentona, ante un Cartagena que está en las mismas. Los blanquillos tienen un punto, los albinegros, cero. No han empezado nada bien ninguno de los dos. Y parten atascados en los puestos de descenso que tan bien se conocen después del calvario vivido el año precedente.

Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ está abocado a acometer cambios profundos en su once inicial base de los dos primeros y fallidos partidos. Parece hora para los nuevos fichajes, casos, sobre todo, de Lluís López y Álvaro Giménez. En la medular, es posible que Zapater tenga sus primeros minutos tras haber empezado la temporada tocado físicamente. También se espera de inicio al extremo Sainz, otro de los nuevos. Desde la enfermería regresará al once inicial el portero Cristian Álvarez, ausente en Valladolid el último día por un problema muscular.

Es este un partido bisagra, más importante de lo que debería ser cuando solo se llevarán tres jornadas a su conclusión. Ganar es sinónimo de tranquilidad. No hacerlo traerá emparejadas sensaciones nerviosas de reciente recuerdo.