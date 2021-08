Rubial: "Este fútbol de ahora no me gusta, solo veo al Real Zaragoza"

¿Qué tal le va la vida?

Aquí sigo, cada vez más viejo.

En agosto, en Zaragoza. ¿No se ha ido de vacaciones?

No. Ya he viajado bastante. Me he pasado la vida de ciudad en ciudad jugando al fútbol.

¿Dónde comenzó?

En mi pueblo, en Luarca. Además, jugando con ficha falsa.

Hombre, eso no se hace...

Yo no hice nada. Apenas tenía 16 años y con esa edad no se podía jugar en categoría absoluta. Iba bien y me fichó el Real Madrid para su filial. El Madrid me cedió al Langreo, de Segunda. Allí estuve con Carriega. Allí también, en Langreo, oí la primera jota.

¿Una jota en Langreo…?

Las cantaba Javier Planas en la ducha después de los partidos… Después, el Madrid me envió al Pontevedra. Volví al primer equipo del Madrid, con Pirri, Velázquez, Benito… Y por fin, me llamó Avelino Chaves para venir al Zaragoza, con Zalba de presidente. Acabé mi carrera en el Tarrasa, pero regresé a Zaragoza. Y aquí me quedé a vivir.

¿Vive bien en Zaragoza?

Claro, por eso sigo aquí. Me encuentro a gusto, la gente es muy sociable y tengo buenos amigos.

¿Evoca a Los Zaraguayos?

Por supusto. Lo mejor de mi vida. Tuve la inmensa fortuna de pertenecer a ese equipo y de vivir ese tiempo maravilloso.

Violeta y Manolo González, de centrales.

Impresionantes los dos. Con calidad, con autoridad.

Cacho Blanco, en la izquierda.

Muy completo. También jugaba de lateral Royo. No se habla mucho de él, pero era extraordinario. Amancio dijo que era el mejor lateral que le había marcado nunca. Y sin pegarle ni una patada...

Javier Planas, en el medio.

Bueno, no; buenísimo. García Castany, a la derecha.

¿Y Arrúa?

Ganador, sobre todo, ganador.

Ocampos, de ariete.

Valiente. Por cierto, nunca supimos su edad. Ya sabe usted, las historias de los oriundos…

¿Y Lobo Diarte?

Extraordinario delantero. Yo me entendía muy bien con él.

Esas paredes con Diarte en el histórico 6-1 al Real Madrid…

Nos salió todo. Le dimos un repaso por su sitio al campeón de liga.

¿Tan buen equipo tenía el Real Zaragoza?

Un equipazo. Fuimos subcampeones, y antes terceros. Yo he ganado con el Zaragoza a todos los equipos de España, a todos. Y yendo a por ellos, llevando la iniciativa en La Romareda, pero también en el Camp Nou. Recuerdo el año siguiente del 6-1, cuando le ganamos 3-1 al Madrid. Metí dos goles. Todo el graderío de La Romareda lleno de pañuelos… Inolvidable.

¿Añora ese tiempo?

Ese tiempo y ese fútbol.

¿No le gusta el fútbol de ahora?

No. En mis tiempos se jugaba a meter gol, todo para adelante. Nada de posesión y puerta a cero, que es a lo que se juega ahora. Ves jugar otros deportes de equipo, como el balonmano o el waterpolo, y todos quieren meter gol. Y al fútbol, no. No lo entiendo.

Interesante reflexión, Laureano.

En mis tiempos, si a un jugador se le ocurría ceder la pelota al portero desde el centro del campo, el público le pitaba. Y ahora, sin embargo, le aplaude. No lo entiendo, repito. Este fútbol de ahora no me gusta, solo veo al Real Zaragoza.

¿No ve fútbol por televisión?

Muy poco, casi nada. Pero igual Primera, que el Europeo o los Juegos. Pones la tele, te duermes, luego te despiertas y siguen sin tirar a puerta. Todo tocar y tocar. Al Zaragoza lo veo por pasión, porque mi patria es Zaragoza y mi equipo el Real Zaragoza. Llevo más tiempo en Aragón que en Asturias…

¿Le gusta el Real Zaragoza?

Bueno… Ahí estamos, a ver si subimos de una vez. Por cierto, me gusta el chaval de arriba…

¿Iván Azón?

Sí. Alguna vez tropieza, otras veces falla, otras mete gol... Pero es peleón, da la cara siempre, busca el gol. Eso es lo que hay que hacer en el fútbol y casi nadie lo hace: buscar el gol. A ver si mete muchos goles y ascendemos.