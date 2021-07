Nieto: "Ya tenemos la mente puesta en el partido de liga contra el Ibiza"

Carlos Nieto, canterano y veterano a la vez, ejerció este mediodía de portavoz de la plantilla en San Pedro del Pinatar, localidad murciana donde está llevando a cabo la concentración de pretemporada el Real Zaragoza en este verano de 2021. Y transmitió inputs positivos en un momento en el que el equipo necesita encontrar puntos de luz después de la terrible experiencia vivida la campaña anterior, un suplicio del que jugadores como Nieto salieron agotados mental y físicamente.

"Las sensaciones que yo tengo son muy buenas, la verdad. El resultado del sábado ante el Elche nos da mucha confianza y, aquí en la pretemporada, la convivencia, el hecho de estar todos juntos en una concentración así, creo que está siendo muy bueno y nos va a reforzar como equipo. Veo ilusión. Conseguimos salvar la temporada pasada con una buena segunda vuelta, hemos tenido unas buenas vacaciones y hemos despejado la mente", comenzó destacando el aragonés.

La plantilla zaragocista valora positivamente el entorno en el que se está desarrollando el trabajo en San Pedro del Pinatar, una iniciativa novedosa de la que Juan Ignacio Martínez 'Jim' es el mentor. "El ambiente es muy futbolero, hay muchos equipos a la vez, vemos otros partidos de rivales... todo esto es bueno para ir entrando en la competición. No se hace largo para nada. Estamos muy a gusto", subrayó Nieto.

Dentro del grupo, en otro apartado importante del día a día, son conscientes de que la competición oficial, los partidos con puntos, están ya a la vuelta de la esquina, el 13 de agosto ante el Ibiza en La Romareda, en menos de 20 días.

"Lo cierto es que tenemos todos ya la mente puesta en ese partido y, además de los que estamos aquí, todo lo que se sume después seguro que nos vendrá muy bien para empezar la liga, seguro que será muy bueno y nos ayudará", expuso Nieto dejando entre líneas las expectativas de nuevos fichajes que se viven dentro de la caseta del Real Zaragoza actual.

Nieto jugó ante el Elche como defensa central, no en su sitio natural de lateral izquierdo. La carencia de piezas con las que se encontró Juan Ignacio Martínez 'Jim' el sábado, solo con Jair como especialista pues Clemente está confinado en Zaragoza por su contagio de covid y Francés fue baja por una gastroenteritis, obligó a esa decisión postiza. "Soy un jugador de equipo. No tengo experiencia en ese puesto de central, pero yo estoy dispuesto a lo que sea por el bien del equipo. El otro día no había jugadores y me tocó hacerlo", dijo el zaragozano con franqueza.