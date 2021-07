Jim: "Ojalá podamos ver los cambios que son necesarios cuanto antes"

26 de julio: solo ha venido Gámez y solo se ha ido Atienza. Casi dos meses de un verano especial. ¿Cómo está el entrenador del Real Zaragoza?

Ha pasado ya un tiempo prudencial desde que acabamos liga anterior, el 30 de mayo. Quisimos venir aquí, al Pinatar, a hacer esta pretemporada pensando que a estas alturas las cosas iban a estar de otro modo. Yo contaba con que, al menos, tendríamos ya cinco incorporaciones nuevas a fecha de hoy. Cuando acabó el anterior campeonato, lo que se nos transmitió desde el club es que se iba a llevar a cabo la compraventa de la SAD durante las siguientes semanas, pero en ningún momento creo que nadie pensara que se demorara tanto.

En la rueda de prensa previa a viajar a Murcia usted se mostró optimista con énfasis.

Sí. Porque es lo que me transmite Miguel Torrecilla (el director deportivo). Él me habla de nombres, de posibilidades de fichajes, de jugadores concretos… Trabajamos olvidándonos siempre de que va a haber cambio en la propiedad del club. Nosotros dos tenemos que hacer camino, suceda lo que suceda en la dirección de la sociedad. Y, paralelamente, vemos que todo va adelante, porque en las camisetas no hay patrocinador, porque no se ha hecho la campaña de abonados… se está esperando a que todo se acuerde y se anuncie, todo está paralizado mientras tanto. Y todos estamos esperando. En mi caso, yo, como responsable de un apartado, el equipo, lo deportivo, que es muy importante, para mí el más importante.

De la calma y la comprensión, el reloj y el calendario están derivando, inevitablemente, en alteración nerviosa.

En un equipo de fútbol, lo más importante es la materia prima, el aspecto deportivo, los futbolistas, el grupo del vestuario. Yo le traslado a todo el mundo que no hay que tener ansiedad, que hay que estar tranquilos en la medida de lo posible. Hablo con Miguel (Torrecilla) cuatro o cinco veces al día, nos centramos en tener mucha paciencia. Y lo que vuelvo a transmitir a todos, al zaragocismo, es que estamos en proceso de hacer un equipo muy competitivo. Ojalá podamos empezar a ver los cambios que son necesarios cuanto antes.

Tras ganar al Elche anteayer, usted ya habló del partido contra el Ibiza del inicio de la liga. Y eso es el 13 de agosto, en 17 días.

Sí. Eso llegará en nada. Y los tres puntos contra el Ibiza son para el Real Zaragoza importantísimos. Como lo serán todos durante la liga. Por ahora, los que no son importantes son los partidos de pretemporada. Pero el del Ibiza ya sí. Y yo quiero, lo creo, que el Real Zaragoza tenga un equipo competitivo. Eso sí, soy consciente de que en el asunto de los fichajes, hasta el 31 de agosto cuando se cierra el mercado, vamos a estar activados porque en esas últimas fechas hay oportunidades del mercado a las que sí podremos llegar que, ahora, son imposibles. Pero eso no puede ser el cien por cien de las cosas que faltan por hacer. Solo una pequeña parte.

El riesgo de jugar tres jornadas en agosto, con el mercado sin cerrar, es tremendo si no llegan refuerzos relevantes. Se dirimen nueve puntos ante Ibiza, Valladolid y Cartagena en ese tramo.

Nueve puntos fundamentales. Y no podemos desvirtuar nuestra realidad. Hay que poder llegar a esos tres partidos con un equipo muy parecido a lo que será nuestra cara en el resto de la liga.

Con el actual equipo, basado en el esqueleto que queda del año pasado, ¿se puede afrontar con garantías el inicio de la liga?

No. Sinceramente, no. Si dijera que sí no sería honesto conmigo mismo. Podríamos competir en determinadas circunstancias, como se vio anteanoche contra el Elche. Pero, honestamente, así no se puede empezar la liga con garantías. Y los propios jugadores actuales lo saben. Todos asumen que necesitamos una serie de futbolistas muy importantes en la plantilla porque estamos con claras posiciones sin cubrir, vacantes totalmente. Y ya no quiero pensar en que, en cualquier momento, pueda salir algún jugador de los que están hoy en el Real Zaragoza y que se marche a otro equipo. Eso complicaría aún más la situación.

En los próximos 17 días, antes del primer partido con puntos ante el Ibiza, ¿cuántos fichajes necesitaría integrar en el equipo?

Como mínimo, cuatro, en torno a la mitad de los que han de incorporarse. Y en puestos muy concretos, donde tenemos carencias totales. A la actual estructura de equipo que tenemos, la que viene del año pasado, tú le metes cuatro piezas nuevas bien elegidas y en los lugares adecuados, y puedes empezar la liga con unos mínimos de garantía. Siempre a la espera de redondear el plantel a 31 de agosto con otros tantos. Pero ya urge traerlos porque es importante meterlos en el engranaje cuanto antes, eso no se puede hacer el último día, a última hora.

¿Y las salidas? Hay algunos que han de irse y otros que quizá se vayan de manera más indeseada, por cuestión económica.

Hay escenarios diversos, suposiciones, que se pueden dar. Yo, por ejemplo, quiero que Narváez se quede. Pero sé que se puede ir si se dan determinadas condiciones. Si se marchase Narváez, el trabajo de Torrecilla multiplicaría su importancia, pues perderíamos el gol, el único gol que tuvimos en la delantera el año pasado. Y el gol es la diferencia en el fútbol. Lo vimos en Zaragoza el año pasado, donde el déficit de goles fue el culpable de un año horrible. El equipo tenía cosas aceptables pero, por no tener gol, hizo una primera vuelta caótica, casi mortal. Necesitamos mucho gol, entre otras cuestiones.

Más información Jim explica que Gámez tiene una pequeña lesión muscular

¿Estamos, pues, ante dos semanas llenas de fichajes y salidas?

Ojalá. A mí me gustaría que llegáramos al partido contra el Ibiza el día 13 con el 90 por ciento de los fichajes que necesitamos ya hechos. Y, también, que varios de los que se tienen que marchar ya sepan que tienen un destino. Pero yo entiendo y veo que el mercado está muy parado este verano. La situación de los clubes es difícil en lo económico. Y estamos muchos equipos pretendiendo los mismos fichajes, tenemos mucha competencia.

¿Cuántos jugadores con los que había tanteado el Real Zaragoza se han ido ya a otros clubes?

Dos o tres.

¿Cuál es el perfil principal de los fichajes que van a venir?

Torrecilla quiere rendimiento inmediato. Jugadores que conozcan la liga, el idioma. Que no necesiten adaptación. No habrá experimentos ni rarezas. No es momento para eso.

¿Cómo administra usted la presencia en el actual equipo de jugadores a los que se les ha invitado a irse?

Miguel Torrecilla habló con todos en su momento. Yo, en mi puesto, tengo mucho respeto por ellos, somos todos profesionales. No quiero personalizar en nombres. Aquí se trata de rendimientos. Y, a partir de ahora, se va a ver, como es natural, que hay jugadores que acumulan más minutos de preparación y otros que no cuentan tanto. Tengo que buscar ya el equipo que va a afrontar la temporada. Y eso repercute en este grupo de futbolistas. Yo tengo que ser egoísta en esta situación, por el bien del equipo que queremos conformar.

¿Qué piezas son las que más le urge incorporar? ¿Delanteros?

No es tan sencillo elegir eso, el orden de llegada. El mercado es el que es. Torrecilla está posicionado en muchos casos y la solución depende de muchos factores.

Los canteranos que apoyan el trabajo de este verano, ¿tienen opciones de quedarse en algún caso?

El Real Zaragoza puede presumir de tener una buena hornada de chicos jóvenes. No me gusta dar nombres. Pero Ángel López es un chaval que está dando un nivel bastante notable. O Pablo Cortés, que tiene cosas interesantes. O Puche… Pero no podemos engañarnos: el alma máter del equipo han de ser los fichajes que faltan por venir, los veteranos, la gente con experiencia en la categoría. Los jóvenes han de estar bien acompañados siempre. Solos no van a ningún sitio, necesitan una química alrededor.

Peybernes, es público que usted le está esperando en el momento en que rescinda su contrato con el Almería. ¿Se están inmiscuyendo otros equipos?

Esto es fútbol. Sabemos lo que pasa. Nos sentaría mal que, al final, se fuese a otro lado. Él ha dicho por activa y por pasiva que ha estado muy a gusto en Zaragoza y que le gustaría volver. Y, si está a gusto en Zaragoza, lo suyo es que viva y juegue en el Real Zaragoza. Pero esto no depende de nosotros. Depende de él y, sobre todo, hoy en día, del Almería, su club.

¿Teme que, después de lo que está sucediendo, del proyecto original del 1 de junio se acabe consumando solo una parte de las operaciones de entrada y salida diseñadas?

No lo sé. El plan que puso en marcha Torrecilla al acabar la liga tiende a no tener que hacer cada año siete fichajes y ocho salidas. Nos gustaría armar una base de cara a futuro. Yo confío en que sea posible pese al retraso inevitable por lo que ocurre en el club.

Tenía usted mucha ilusión puesta en esta pretemporada en el Pinatar Arena, con partidos exigentes para evaluar al nuevo Zaragoza. Eso no va a poder ser al no haber novedades.

Entre comillas, hay que decir que esto no va a ser lo previsto. Negarlo es de ilusos. Pero lo traigo a mi fajo, a mi parte positiva. De este modo, sin fichajes, va a haber más crecimiento de jugadores jóvenes, de otros que puedan reivindicarse.

¿De qué manera quiere que juegue el Real Zaragoza, una vez pasada la herencia que recogió el año pasado y que lo mediatizó por completo en su llegada?

El año pasado solo importaba ganar como fuera, 1-0, sumar, empatar a cero, a uno, no perder. Estábamos al borde de la muerte. Ahora empezamos de cero. Quiero un equipo que sepa competir bien, que sea protagonista con el balón. En Segunda División se puede hacer pese a su dificultad. Y, cuando perdamos la pelota, que sepamos recuperarla lo antes posible. Por eso necesito jugadores válidos para ese perfil. Quiero un equipo que dé rendimiento siempre, que sea sólido. Así se suman muchos puntos y se logran objetivos. La tesis es clara: jugando muchas veces bien, se logran puntos muchas veces.

Sus equipos siempre fueron rocosos, pícaros, listos. El Zaragoza de los últimos años, en general, ha sido demasiado blando e impersonal. ¿Puede hacer usted aquí otro Levante como el suyo?

Jugar bien al fútbol no solo es tocarla y tocarla. También es pelearlo todo, saber ganar muchas de las batallitas individuales que hay en el campo durante los 90 minutos. Aquello del Levante se dio circunstancialmente, porque coincidieron veteranos que estaban en su pleno apogeo, tipos con carácter natural. Pero lo que sí se puede aprender es el llamado ‘otro fútbol’, saber cuándo hay que parar un partido, cuando han que bajar el ritmo del rival. El año pasado, al final, lo supimos hacer en algunos partidos claves para la salvación. Eso es un ADN añadido al juego que debemos aprender porque, al final del año, te supone unos cuantos puntos a favor. Ser prácticos es tan importante como ser jugones. Espero verlo a menudo.

¿Tiene miedo a que estos análisis futbolísticos suyos puedan entenderse como un modo de presionar a los dirigentes en el proceso de compraventa de la SAD?

No. Yo soy un empleado del club. El club se gasta un dinero y lo pone en mis manos para que haya un rendimiento. Y yo no hablo con la propiedad. Sé que hay una operación en marcha, que hay negociaciones de altura que tienen paralizados asuntos ordinarios en el club como lo de las camisetas o los abonados… y también los fichajes. Lo de la compraventa es algo que se me escapa, está muy lejos de mi situación en el organigrama del club. Pero sé que mi trabajo no está ahora dentro de las previsiones que hicimos cuando diseñamos la pretemporada. Aquí, en estos partidos del Pinatar, planificamos tener una serie de jugadores que no han podido llegar. Yo no puedo exigir nada a nadie, llevo solo cuatro días en Zaragoza. Pero, en lo que me incumbe, sé que la competición no espera a nadie.