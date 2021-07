Jim explica que Gámez tiene una pequeña lesión muscular

Juan Ignacio Martínez 'Jim' atendió brevemente a los medios de comunicación desplazados a la concentración del Real Zaragoza en San Pedro del Pinatar (Murcia) en la medianoche del sábado, tras vencer los aragoneses 0-2 al Elche en el primer amistoso de esta fase mediterránea de la preparación estival. Satisfecho y aliviado por el partido de sus jugadores, que lavaron así la fea imagen dejada el martes en Calahorra (derrota por 2-0 frente a un rival de categoría inferior), el técnico explicó en primer lugar el motivo por el que Gámez, el único fichaje hecho hasta ahora por el Real Zaragoza, no ha debutado en ninguno de estos dos duelos preparatorios y sigue inédito.

"Queríamos que Gámez jugase ya ante el Elche. No me he atrevido a ponerlo para no arriesgar. Tiene una pequeña elongación muscular en una pierna, que le apareció el segundo día de estar con nosotros y que se esconde y no acaba de curarse. El miércoles frente al Valencia, si todo va bien, jugará sus primeros minutos", explicó el técnico. Gámez viene entrenando con el grupo con normalidad, por lo que en ningún momento ha sido visible su problema durante los ensayos en el Pinatar Arena murciano. Pero ese dolor, que avisa de algo más serio, no acaba de desaparecer. Y de ahí la cautela del cuerpo médico y del propio Jim en el manejo de los tiempos con el lateral diestro recién llegado.

Víctoria para espantar dudas y dar calma al grupo

En lo referente al partido nocturno ante el Elche, Jim respiró con hondura con el triunfo. Después de estrenar la pretemporada con una sonora derrota en Calahorra, 2-0 ante un Primera Federación, no dar la buena imagen que dio el Real Zaragoza ante los ilicitanos hubiese abierto la puerta a las dudas irremediablemente. "Vinimos tocaditos de perder en Calahorra, que era un equipo de una categoría inferior. Nos viene muy bien haber hecho lo mismo nosotros ante el Elche, que es de Primera, superior por lo tanto. Aparece así el orgullo del grupo. Ganar así hace ver las cosas ya de otra manera. Pero no nos vamos a volver locos tampoco. Los jugadores salen hoy con más fuerza, esto ayuda a seguir creciendo, a creer en lo que vamos haciendo", dijo Jim sobre el mismo césped del Pinatar.

El entrenador blanquillo también aclaró por qué, a última hora, decidió con su colega del Elche, Fran Escribá, revocar el pacto que habían alcanzado para jugar este amistoso en dos tiempos de una hora cada uno (60+60).

"Surgió la baja de Francés (con gastroenteritis), que se sumaba a la ausencia de Clemente, que está en casa con covid. No tenía centrales, imposible hacer dos alineaciones distintas, como era el plan. Lo hablamos con el Elche y, a última hora de la noche anterior, ellos dijeron que también les venía bien no hacer lo que habíamos preparado. No teníamos jugadores aptos para hacer dos onces que jugasen de seguido", apuntó Jim.