Pedro Suñén: "Los jugadores del Real Zaragoza Genuine son sinceros y cariñosos"

Pedro Suñén entrena al Real Zaragoza Genuine, conjunto creado para futbolistas con discapacidad intelectual.

Después de coordinar las categorías inferiores del Real Zaragoza e incluso entrenar con el primer equipo en Primera División, ahora dirige el equipo Genuine. ¿A qué se debe esta evolución?

Dentro de las labores que he desarrollado en la Ciudad Deportiva y en el Real Zaragoza, una de las partes es con la Fundación Real Zaragoza. Y dentro de los proyectos, surgió la idea de crear una escuela para futbolistas con discapacidad intelectual. Me inoculó el veneno Juan Gallego, que es nuestro tutor de estudios. Me ilusionó la idea y me reuní con Fundación Down, Special Olympics y Atades. Hicimos un proyecto y lo presenté al club.

¿Cómo sentó la idea en las altas esferas del Real Zaragoza?

Les enamoró la idea. Desde el principio, me sentí muy apoyado y creamos la escuela. A raíz de allí, paralelamente, se estaba desarrollando la Liga Genuine. Me pilló tanto que me hice entrenador.

¡Qué bien!

La Liga Genuine nace de la Fundación de La Liga. Nosotros, desde el Real Zaragoza, creamos la escuela. De esa escuela sale el equipo que nos representa en la Liga Genuine. Tenemos ahora 48 chavales y seguimos creciendo. Vamos rotando para que todos participen en las competiciones.

Hace un tiempo entrevisté a Irene, una muchacha con síndrome de Down. Me entusiasmaron su vitalidad, sus ganas de aprender… Y juega en el Zaragoza Genuine. Es una de las entrevistas que más me ha llenado.

Yo tampoco estaba familiarizado ni había trabajado con deportistas con discapacidad intelectual. Pero en cuanto los conoces y te metes a fondo, descubres que son realmente auténticos, genuinos. Que no saben mentir, que son transparentes, empáticos, nobles, cariñosos, siempre con la sonrisa y un abrazo para regalarte. Y te transmiten los mejores valores del fútbol y de la vida.

Recuerdo el día de la presentación en La Romareda.

Fue una de las mayores satisfacciones que me ha dado el fútbol, y llevo unos cuantos años en esto.

Usted ha dado muchas vueltas antes de llegar al Zaragoza...

Yo jugaba a fútbol sala en el Colegio Romareda. En fútbol, a nivel serio, lo primero que hice fue con el Santa Isabel, en Tercera División. Estaba estudiando INEF en Lérida y fiché por el Tremp, con Andrés Ubieto. Al acabar INEF, trabajé en la Universidad y después me fui a vivir cinco años a Inglaterra, a Londres. Me fui con la que era mi novia y ahora es mi mujer, Louise. Allí me busqué la vida. Me fui con un nivel de inglés normalito.

¿De qué trabajaba en Londres?

Empecé de socorrista en un centro y a los cinco años estaba dirigiendo en el Ayuntamiento cinco centros deportivos. Allí nacieron mis hijos, Luca y Elkie. Londres está muy bien de solteros, pero nos dimos cuenta de que no es una ciudad para educar niños, y nos vinimos a Tarragona. De allí, a Zaragoza.

¿Cómo se introdujo en el mundo del fútbol?

A través de Emilio Larraz, que me llamó para ser el preparador físico del Andorra en 2003. Al año siguiente, me llamó Javier Chirri para trabajar en la Ciudad Deportiva. En el Real Zaragoza, fui coordinador, e incluso llegué a trabajar en el primer equipo con Andrés Ubieto en tiempos de Manolo Villanova. Me siento muy identificado con el Real Zaragoza.

Con usted como coordinador y ahora con Ramón Lozano no paran de saltar jugadores a la primera plantilla.

Es una labor de equipo. También me siento orgulloso de la cantera del Zaragoza, de que el club, pese a sus limitaciones económicas, continúe invirtiendo en la Ciudad Deportiva. Tan orgulloso como de entrenar al equipo Genuine, una experiencia maravillosa, irrepetible. Trabajar con futbolistas con discapacidad intelectual me llena.