El entrenador del Real Zaragoza, Jim, rehúsa hablar de su futuro por ahora

Cuando la permanencia del Real Zaragoza en Segunda División, una vez salvado el serio riesgo de descenso fuera del fútbol profesional que ha amenazado durante toda la temporada, parece estar ya muy cercana (puede confirmarse este jueves en la antepenúltima jornada frente al Castellón), la figura de Juan Ignacio Martínez 'Jim' adquiere un protagonismo inevitable en todo el zaragocismo. El técnico alicantino es el alma máter de la reacción del equipo desde diciembre, cuando ya habían sido quemados dos entrenadores (Rubén Baraja e Iván Martínez) y el equipo llegó a ser el último clasificado muy cerca del final de la primera vuelta. Y nada se sabe sobre cuál será su futuro respecto del Real Zaragoza.

"Soy hombre de presente y ahora solo veo el partido contra el Castellón; después, ya hablaremos sobre el año que viene", contestó rápidamente cuando, en la rueda de prensa previa al duelo con los levantinos, se le preguntó por sus previsiones de futuro.

A Jim no le resulta cómodo acaparar los focos de la presumible salvación. No es una pose. Él no quiere dejar fuera de la fotografía, ni un solo centímetro, a los futbolistas con los que ha sido capaz de sacar adelante el milagroso rescate del Real Zaragoza que está ya en puertas de confirmarse. "El fútbol es de los futbolistas, son ellos los que han remontado la situación del equipo. Sin ellos, nada sería posible tal y como estamos ahora", subrayó Jim un par de veces para dar valor al talante de su plantilla en estos meses tan delicados.

Martínez sólo ha querido adjudicarse un valor propio en la trama de la remontada histórica que ha llevado a cabo el Real Zaragoza en el último trecho de cinco meses del torneo. "El grado de competitividad que ha alcanzado el equipo en este tiempo es lo único que se me puede achacar a mí. He sido capaz, he logrado convencer a los jugadores de que pueden competir mejor que lo hacían cuando vine. La situación, entonces, no era la mejor. Recuerdo mi primer día aquí perfectamente. Yo les dije que venía solo a ayudarles. Pero el rendimiento final que han conseguidor dar para salir airosos del problema es de los futbolistas", insistió en su análisis particular sobre lo acontecido en el Real Zaragoza bajo su mando.

Así, desviando el foco de atención hacia la plantilla y alejándolo de su figura, Juan Ignacio Martínez ha dejado en el aire su continuidad o no al frente del equipo blanquillo el año que viene. Por ahora es asunto guardado bajo siete llaves.