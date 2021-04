Fallece el socio número 1 del Real Zaragoza, Emilio Moliner, a los 97 años

Emilio Moliner, socio número 1 del Real Zaragoza en la actualidad, falleció en las últimas horas a los 97 años. Zaragocista de cuna, su padre fue directivo del Zaragoza CD, uno de los dos clubes que, con su unión (el otro fue el Iberia Sport), dieron forma en marzo de 1932 a la creación de la actual SAD blanquilla. Cuando ocurrió aquel feliz episodio de la fusión de tomates y avispas, Emilio tenía 8 años y ya asistía al fútbol en compañía de su progenitor al coqueto campo de la Torre Bruil, en la céntrica calle Asalto.

El Real Zaragoza, una vez se ha conocido el deceso de el primero y más veterano de los zaragocistas a estas alturas de 2021, ha emitido en sus redes sociales una nota de pésame que, textualmente, dice así: "El Real Zaragoza quiere transmitir sus condolencias por el fallecimiento a los 97 años del abonado número 1 de la entidad, Emilio Moliner. Expresa su profundo dolor y el del zaragocismo entero por su irreparable pérdida. Moliner, amante ya del Zaragoza C.D. y enamorado del Real Zaragoza desde su nacimiento en 1932, ha vivido de forma singularmente intensa toda la historia del club. Su espíritu zaragocista se llenó con el juego y las gestas de los Magníficos y siempre destacó con orgullo la brillante conquista de la Recopa. El Club comparte con todos los seguidores su pesar y manifiesta su más sentido pésame a la familia y allegados del fiel seguidor zaragocista. Descanse en paz".

Hace exactamente un año que Emilio Moliner concedió una entrevista a los medios digitales del Real Zaragoza. En la misma, recordaba su niñez tomate, su pasión temprana por aquel fútbol de los años 20 y primeros 30 del siglo pasado, y su satisfacción por el nacimiento del Zaragoza unificado, que le hizo cambiar su camino hacia los partidos del equipo, pasando de ir al parque Bruil a subir a Torrero, el nuevo estadio del equipo desde 1932.

Moliner rememoraba las viejas oficinas del club en la calle San Voto, donde iba a sacarse su carnet de socio infantil cada verano. Y contaba la anécdota de cómo, tras su boda, planificó el viaje de novios contando con que la vuelta debía ser el domingo en el que jugaba el Zaragoza en casa ante el FC Barcelona. Para ello, volvió de Palma de Mallorca en un barco, vía puerto de Barcelona, con el tiempo medido para estar a las 3,30 de la tarde en su localidad de Torrero, después de haber dejado en casa a su esposa.

Calificó siempre a los Magníficos como "el mejor conjunto que jamás ha jugado en el Real Zaragoza", destacando que "quizá, en otras épocas, hubo jugadores mejores individualmente, pero nunca dentro de un equipo como fue el de los Magníficos que, lamentablemente, duró demasiado poco", aseguraba Moliner, que destacaba por encima de todos a Carlos Lapetra, "un jugador y una persona única".

Asimismo, Emilio Moliner subrayó "el gol de Nayim y la victoria de la Recopa de Europa en 1995 como el momento más especial" de su longeva vida zaragocista. "No puede haber otra cosa igual, fue algo excepcional, de esas cosas que no esperas y que te cambian todo. No hay algo similar, y cuidado que he visto yo fútbol en mi vida", dejó para siempre dicho este insigne zaragocista que se ha marchado tras casi un siglo de fidelidad al viejo club aragonés.

Además de una vida llena de pasión y vivencias, Emilio deja su legado a sus hijos y nietos. Uno de sus hijos es precisamente el actual presidente del CD Cuarte.