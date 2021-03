Juan Ignacio Martínez: "El del Cartagena va a ser un partido trepidante"

Juan Ignacio Martínez ‘Jim’, el entrenador del Real Zaragoza, es cada vez más escueto en sus ruedas de prensa. Mide cada palabra, cada gesto, cada mensaje. Elude abundar en detalles, pasa de puntillas sobre las cuestiones más candentes o espinosas. Es una pose de autodefensa, de no entrar en discusiones, de no originar chispazos con nadie y, claro está, de no facilitar detalles al enemigo. Es la postura pública de un entrenador veterano, que se las sabe todas, al que es imposible llevar a un terreno al que él no quiera ir.

Este miércoles, a media tarde y tras el último ensayo del equipo, Jim dejó sus ideas, sus lemas, en la previa de este choque vital ante el Cartagena, curiosamente el equipo en el que empezó a darse a conocer en el campo profesional hace más de dos décadas y que le resulta vecino de su domicilio familiar en Torrevieja (Alicante). Un rival especial.

«Ganar, ganar... qué bonita palabra. Creo que deberíamos repetirla mucho. Ganar es precioso y así lo será si lo hacemos ante el Cartagena. Son más que tres puntos, les superaríamos también en el ‘golaverage’... pero van a ser duros de pelar», dijo Jim en su alocución con cierto aire lírico.

El preparador zaragocista anunció una trama futbolística en el choque de esta noche que no tiende a diferir mucho de lo visto en las últimas citas en La Romareda. «Va a ser un partido trepidante, entre dos equipos que se juegan mucho. Nosotros sabemos que es muy importante para nuestra victoria el hecho de adelantarnos en el marcador y ser fuertes después en defensa. Estamos acostumbrados a jugar en nuestro campo partidos con resultados ajustados en los que, al final ganamos», reconoció Jim.

Y abundó más al respecto: «Lo primero que queremos hacer este jueves es ganar. Y para ello hay que ser eficaces. Nos gustaría no sufrir tanto con marcadores muy cortos, pero es lo que nos está tocando vivir. Así que todo se basa en la seguridad defensiva. Si somos capaces de minusvalorar nuestros errores atrás, tendremos muchas posibilidades de ganar al Cartagena», subrayó con absoluta claridad sobre sus intenciones e ideales en un momento tan crítico de la temporada.

Jim no quiere ni pensar en que el partido se traslade, en virtud de los goles y el marcador, a unas coordenadas diferentes a las de los últimos tres meses en La Romareda. La experiencia vivida en Vallecas recientemente, con el 3-2 adverso después de haber tenido el 0-2 a favor antes de la media hora de juego, le genera escalofríos al entrenador blanquillo.

«En las últimas semanas es motivo de discusión, de análisis, si es mejor que tengamos la posesión, si nos va mejor dándole el balón al rival y salir al contraataque... en definitiva, son alternativas del juego que se pueden dar cada día y, en este partido ante el Cartagena, estoy seguro que las veremos. Ya pasó en la primera vuelta en su campo, donde hubo diversas fases bien distintas de dominio y llegadas de unos y otros», explicó JuanIgnacio.

El Cartagena, un peligro latente

Juan Ignacio dijo no fiarse de los números referenciales que porta el Cartagena en sus partidos fuera de su estadio de Cartagonova, en donde no gana desde la jornada 17, el 5 de diciembre en Málaga (1-2). «Las estadísticas están ahí, pero el Cartagena ha cambiado mucho porque ha fichado bien en enero. Está jugando mejor en los últimos partidos. Merece el máximo respeto por nuestra parte. Es un equipo serio», resumió Jim al hacer referencia a sus ex.

Jim, salvo cambio de idea de última hora, no tiene pensados grandes cambios en el once inicial del Zaragoza. «El once inicial, primero se lo digo a los jugadores, en la charla del día del partido en el hotel. Así que no voy a adelantar nada sobre la alineación porque ellos aún no la saben. Pero el equipo va a variar poco, en mi cabeza está no moverlo mucho», respondió cuando se le pidió su intención respecto de devolver a Francés al once inicial o no.

Nieto, que no jugó en Logroño al lesionarse en el calentamiento previo (iba aser lateral zurdo titular), regresa al grupo mientras que Vuckic no llega a tiempo de su viaje con Eslovenia.